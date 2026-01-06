Día de Reyes complica el tránsito en CDMX por bloqueos, marchas y eventos masivos hoy 6 de enero

Este martes 6 de enero, Día de Reyes , la movilidad en la Ciudad de México (CDMX) se verá afectada por una combinación de manifestaciones sociales, bloqueos, rodadas ciclistas nocturnas y una alta concentración de personas por celebraciones y eventos masivos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recomiendan extremar precauciones, salir con anticipación y mantenerse informados a través de canales oficiales.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Puntos con riesgo de bloqueos viales

Dos movilizaciones previstas para las 11:00 horas concentran la mayor alerta por posibles cierres de circulación:



En la alcaldía Gustavo A. Madero Bloque de Delegaciones Democráticas del IPN se manifestarán frente a la Secretaría de Administración, en avenida Miguel Othón de Mendizábal, para exigir el pago del aguinaldo. Los organizadores no descartan bloqueos como medida de presión.

se manifestarán frente a la Secretaría de Administración, en avenida Miguel Othón de Mendizábal, para exigir el pago del aguinaldo. Los organizadores como medida de presión. De manera paralela, en Miguel Hidalgo, estudiantes del CECyT 9 Juan de Dios Bátiz protestarán en las inmediaciones de la colonia Nextitla por la falta de acuerdos a su pliego petitorio, lo que podría afectar vialidades cercanas.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este martes 6 de enero, en la #CiudadDeMéxico.

🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMsx6i pic.twitter.com/3kQfFIu9IZ — SSC CDMX (@SSC_CDMX) January 6, 2026

Alcaldía Cuauhtémoc concentra movilizaciones

La alcaldía Cuauhtémoc será el principal epicentro de protestas. Desde las 7:30 horas, el colectivo Lirios Buscadores de Izcalli se reúne en el Metro Buenavista para trasladarse al Valle de Cuautitlán en labores de búsqueda de personas desaparecidas.

Más tarde, a las 11:00 horas, la colectiva Las Tonantzin acudirá a instalaciones de la Fiscalía, en la colonia Doctores, para denunciar presuntas omisiones de servidores públicos en casos de delitos sexuales.

Además, durante el día, jubilados del estado de Zacatecas se manifestarán frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de reformas a su ley de seguridad social.

Transportistas retiran bloqueo en avenida Central

Iztapalapa y exigencias de justicia

En Iztapalapa también se prevé actividad social. Al mediodía, la asociación Deconstrucción Violeta acompañará una audiencia por un caso de acoso sexual en tribunales ubicados en avenida Reforma.

Posteriormente, a las 12:30 horas, motociclistas se concentrarán en el Hospital Belisario Domínguez para exigir justicia por la muerte de un compañero en un accidente vial.

Rodadas ciclistas y eventos masivos

Por la noche, tres rodadas ciclistas afectarán avenidas principales: una partirá de Xochimilco al Monumento a la Revolución , otra de Plaza Tlaxcoaque hacia Ciudad Universitaria y una más recorrerá calles de Benito Juárez.

A esto se suma la saturación por el Día de Reyes , con una movilización estimada de un millón de personas en las 16 alcaldías, la fiesta patronal del Pueblo de los Reyes en Coyoacán, así como eventos en la Arena México y la Arena CDMX, que complicarán aún más el tránsito en zonas clave de la capital.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.