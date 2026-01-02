Evita el tráfico; calles y avenidas bloqueadas y con afectaciones en CDMX este 2 de enero

Si tenías pensado salir este primer viernes del año te tenemos información importante, pues la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), dio a conocer que para este 2 de enero se tiene previstos al menos tres bloqueos , así como diversas concentraciones en un par de alcaldías.

Fue a través del Centro de Orientación Vial (OVIAL) de la misma SSC CDMX, que se dio a conocer que estas movilizaciones se tienen previstas principalmente en la alcaldía Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, así como en la Benito Juárez a partir de las 07:00 horas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Bloqueos y manifestaciones en CDMX este 2 de enero

De acuerdo con la información emitida por OVIAL, el primer bloqueo o concentración que se tiene previsto para este viernes 2 de enero ocurrirá frente a la estación Zócalo de la Línea 2 del Metro CDMX, esto en punto de las 13:00 horas.

La siguiente manifestación tendrá lugar frente a la estación Bellas Artes de la misma Línea 2, por lo cual se prevén afectaciones en la zona a partir de las 15:00 horas.

Por último, se tienen previstas afectaciones sobre Avenida Paseo de la Reforma a la altura de la Glorieta del Ahuehuete a partir de las 20:00 horas, esto gracias a la concentración de al menos 100 personas que se tienen prevista.

Eventos culturales en CDMX este 2 de enero

Más allá de los cierres y afectaciones viales por los bloqueos y cierres, este 2 de enero la CDMX contará con diversos eventos culturales, deportivos y de esparcimiento en diferentes alcaldías. Estos eventos son los siguientes:

Verbena Navideña en la Cuauhtémoc: durante el día en el Zócalo

Día de Reyes 2026 en las 16 alcaldías: a las 06:00 horas

Expo tus Juguetes en la Benito Juárez: en el WTC a las 11:00 horas

Lucha Libre en la Cuauhtémoc: en la Arena México a las 20:30 horas

Avance vehicular en las principales vialidades de la CDMX

Más allá de los eventos que se tienen previstos en la CDMX para este primer viernes del año, OVIAL ha informado que se mantienen buen avance vehicular en vialidades como Viaducto con dirección hacía Av. Álvaro Obregón, así como en Liverpool de Versalles hacia Avenida Chapultepec.

Fieles visitan la Basílica de Guadalupe comenzando el 2026

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.