Inicia el año con tráfico; carreteras y autopistas afectadas este 1 de enero

Este 1 de enero y por ser el primer día del 2026 no se registraron bloqueos de consideración en carreteras y autopistas de México, sin embargo, Caminos y Puentes Federales (Capufe) dio a conocer que se han registrado varios accidentes en vías de acceso como la Acapulco - Cuernavaca, Córdoba - Veracruz y demás.

A través de sus diferentes plataformas de las redes sociales, Capufe señaló que que existe el cierre parcial de circulación en al menos tres carreteras del país, así como el cierre total en una vialidad derivado de varios accidentes que se han registrado las primeras horas de este 1 de enero de 2026.

Carreteras y autopistas con bloqueos o afectaciones vehiculares

De acuerdo con la información que ha ido emitiendo Capufe a lo largo de las primeras horas de este 1 de enero de 2026, una de las vialidades que se vio más afectada por el cierre de circulación total fue la de Córdoba - Veracruz con dirección a Córdoba, esto debido a un percance vial en el kilómetro 18.

Por otro lado, se informó que debido a la atención de un accidente en la autopista Acapulco - Cuernavaca con dirección a Guerrero, continúa la reducción de carriles en atención a las personas afectadas.

Otras de las carreteras que se han visto afectadas durante la mañana de este 1 de enero son:

Autopista Guaymas - Hermosillo

Tijuana - Ensenada

Isla - Acayucan

Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 106, dirección Acapulco. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (servicios periciales). Maneja con precaución.

Números de emergencia en carreteras de México

Debido a los múltiples incidentes en carreteras que se han registrado este primer jueves del año, la Capufe recordó a la población que se pueden comunicar al número 074 para solicitar información sobre el estado de las vías en cuestión.

Además, se pueden emitir los reportes correspondientes al 911, número de emergencia en el que se pueden brindar las atenciones necesarias por parte de elementos de seguridad y demás.

