Sedema abre centros de acopio para tu nochebuena en CDMX; da segunda vida a la flor navideña

Con el fin de reducir residuos y promover el cuidado del medio ambiente, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) llamó a la población a no tirar a la basura las flores de nochebuena una vez concluida la temporada decembrina y a llevarlas a los centros de acopio habilitados en distintas zonas de la capital.

Aunque también se recibe el arbolito de Navidad , la dependencia destacó que la campaña está enfocada principalmente en la recolección de nochebuenas, una de las plantas más utilizadas durante las fiestas y que, al desecharse de forma incorrecta, termina como generadora de basura y de gases tóxicos.

Centros de acopio para nochebuenas en CDMX

Sedema informó que las nochebuenas pueden llevarse a los siguientes puntos de acopio, en los horarios establecidos:



Parque Tezozomoc (Azcapotzalco): Mercado de Trueque, 8 de febrero, de 08:00 a 13:00 horas

Parque Ecológico de Xochimilco : caseta 1, durante todo enero, de martes a domingo, de 10:00 a 16:00 horas

CCA Ecoguardias (Tlalpan): carretera Picacho-Ajusco, kilómetro 5.5, durante todo enero, de 10:00 a 17:00 horas

Bosque de Aragón

Bosque de Aragón (GAM): Mercado de Trueque, 11 de enero, de 08:00 a 13:00 horas

CCA Yautlica (Iztapalapa): avenida de las Torres s/n, durante todo enero, de 10:00 a 17:00 horas

(Iztapalapa): avenida de las Torres s/n, durante todo enero, de 10:00 a 17:00 horas CCA Acuexcomatl (Xochimilco): avenida Año de Juárez 1900, durante todo enero, de 10:00 a 17:00 horas

No tires tus flores de nochebuena a la basura.



Llévalas a los centros de acopio y ayuda a cuidar el ambiente.



Revisa el centro de acopio más cercano a ti y consulta los horarios. pic.twitter.com/l17RoeXOyY — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) December 30, 2025

Importancia de reciclar la nochebuena

La nochebuena es una planta de origen mexicano que, tras las celebraciones, suele perder su atractivo y es desechada; sin embargo, autoridades ambientales señalaron que puede aprovecharse para la elaboración de composta, la cual posteriormente se utiliza para nutrir áreas verdes, parques y jardines de la ciudad.

Evitar que estas plantas lleguen a la basura ayuda a disminuir la generación de gases contaminantes y a fomentar prácticas sustentables entre la ciudadanía, especialmente después de una temporada en la que se incrementa el volumen de residuos.

Llegan las nochebuenas a Culiacán, Sinaloa

Llamado a la participación ciudadana

La Secretaría del Medio Ambiente reiteró que, además de las nochebuenas, en estos centros también se pueden llevar los arbolitos de Navidad naturales.

La dependencia invitó a la población a sumarse a estas acciones, que contribuyen a reducir residuos, aprovechar materia orgánica y fortalecer la cultura ambiental en la Ciudad de México .

