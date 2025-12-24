Formas en las que se le dice a la Flor de Nochebuena en otros países y culturas

La Flor de Nochebuena , emblema de la Navidad en México, no solo adorna hogares y plazas durante diciembre, sino que también ha cruzado fronteras y adoptado distintos nombres según la cultura y el país. Aunque su origen es mexicano, esta planta, conocida científicamente como Euphorbia pulcherrima, se ha convertido en un símbolo global de las fiestas decembrinas.

En México, se le conoce tradicionalmente como Nochebuena, nombre que alude directamente a la celebración del 24 de diciembre. En épocas prehispánicas, los pueblos originarios la llamaban Cuetlaxóchitl , palabra náhuatl que puede traducirse como "flor de pétalos resistentes".

¿De qué otra forma se le conoce? Te explicamos para que tengas datos curiosos para compartir en la cena navideña.

¿Cómo se le llama a la flor de Navidad en otras partes del mundo?

México: flor de nochebuena, flor de Pascua, flor de Navidad; nombre náhuatl cuetlaxóchitl

Argentina: estrella federal; flor pastora

Chile y Perú: corona de los Andes, flor del Inca

Venezuela: flor de Papagayo

Nicaragua y Costa Rica: flor de pastora

Cuba y Guatemala: flor de Pascua

Ecuador: flor de Navidad

Centroamérica: Pastora, Hoja Encendida

Estados Unidos: poinsettia

¿En qué zonas crece la flor de nochebuena?

En México la flor de nochebuena es sembrada en los estados de Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Chiapas.

La Nochebuena y su uso medicinal

La Nochebuena tiene usos medicinales , principalmente para afecciones respiratorias (tos, anginas) y para estimular la lactancia, documentado desde el siglo XVI en el Códice Florentino.



Respiratorios: Infusiones de hojas para tos, anginas, paperas, y combinada con buganvilia y gordolobo para gripe o afecciones cardíacas.

Lactancia: Se usa para promover la secreción de leche en mujeres lactantes, según crónicas desde el siglo XVI.

Piel: El látex para verrugas, heridas, llagas o picaduras de insectos, y en infusiones para problemas cutáneos.

