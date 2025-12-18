Bonita pero peligrosa, la nochebuena es tóxica para los perros y gatos

La nochebuena es una planta que se usa para adornar los espacios públicos y los hogares durante la temporada navideña y aunque es muy bonita puede representar un riesgo para tu perro o gato si llega a ingerirla, aquí te decimos qué puede provocar en tus mascotas.

¿La nochebuena es tóxica para las mascotas?

Mediante redes sociales, la Fundación Mayla Protectora de Animales A.C informó que la nochebuena no es tóxica pero si contiene químicos irritantes como detergentes y ésteres de euforbol que pueden provocar problemas gastrointestinales en las mascotas . Además, pueden experimentar irritación cutánea si el pelaje de tu mascota entra en contacto con la planta.

Por ello, se recomienda a los dueños de mascotas que en caso de tener esta planta en casa la mantenían fuera del alcance de perros y gatos y evitar que la puedan morder.

Síntomas de intoxicación y recomendaciones

Si sospechas que tu mascota ha ingerido flor de nochebuena es muy importante que te mantengas atento ante los siguientes síntomas:

Irritación en la boca o esófago

Náuseas

Vómitos

Diarrea

Letargo

Deshidratación

Es muy importante que acudas al veterinario para que evalúe la situación y tu mascota reciba la atención adecuada.

Vale la pena mencionar que la nochebuena no es una planta mortal pero si puede afectar la salud de tu mascota si se consume, por ello, es importante mantenerla fuera del alcance de las mascotas. Otras plantas que son tóxicas para los perros son el muérdago, lirios y azaleas.

