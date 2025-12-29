Zoológico de Aragón esconde curiosas ranas, roedores, tarántulas y serpientes gigantes; precios y horarios

Muchos capitalinos aprovechan estos días para pedir vacaciones y coincidir las fechas con los pequeños quienes también tienen unos días libres en invierno; es por eso que buscan actividades para divertirse y el Zoológico de Aragón guarda algunas sorpresas que sorprenderán a más de uno.

Si bien es cierto que muchos conocen el zoológico, ya que se trata de uno de los espacios más grandes para observar a los animales, además de Chapultepec y Coyoacán; pero poco menos han podido observar las ranas, tarántulas y hasta serpientes gigantes en el espacio que además está lleno de vegetación.

¿Dónde están las serpientes gigantes en el Zoológico de Aragón?

La visita al Zoológico de Aragón es gratis; sin embargo, existe una zona llamada el Herpetario, en la que las familias tienen la oportunidad de mirar serpientes, víboras, anfibios, en una zona que aunque es pequeña guarda una gran cantidad de especies.

Al comenzar el recorrido sorprende encontrar tortugas gigantes en el mar y sobre la tierra; después se encuentra un sitio en el que hay decenas de serpientes catalogadas como venenosas y no venenosas. Entre los terrarios también se pueden mirar escorpiones, grandes tarántulas y hasta caimanes.

Si bien las serpientes gigantes y de colores vistosos puede robarse la atención de los niños, una de las especies interesantes es la vibora de cascabel del género Crotalus, que es nativa de México y es la que se encuentra en el escudo nacional.

Costo y horario del Herpetario de Aragón

El Hepetario tiene un costo de 69 pesos en un horario de martes a domingo, de 9:00 a 16:30 horas, se encuentra dentro del Bosque de San Juan de Aragón, Av. José Loreto Fabela, San Juan de Aragón II Sección.

Cabe señalar que en el sitio, hay personal especializado que puede responder algunas dudas sobre las especies.

