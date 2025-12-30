Horario especial del Metro CDMX el 31 y diciembre y 1 de enero por Año Nuevo

En el marco de las celebraciones del Año Nuevo en todo el país, el Metro de la Ciudad de México (CDMX) dio a conocer que este próximo miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero de 2026, todas las líneas de la red contarán con un horario de apertura y cierre especial.

Además de anunciar los nuevos horarios para estas dos fechas, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) dio a conocer a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que de igual forma se estará activando el programa “Tu bici viaja en Metro”, esto con la finalidad de apoyar a miles de capitalinos que continúan con sus actividades.

En el marco de las celebraciones de fin de año, el @MetroCDMX informa los horarios especiales de servicio:



El miércoles 31 de diciembre, el servicio será de 05:00 a 23:00 horas; la última salida de trenes desde terminales será a las 22:30 horas.



El jueves 1 de enero, el Metro…

Horario del Metro CDMX el 31 de diciembre y 1 de enero de 2026

De acuerdo con lo anunciado por el Metro CDMX , el miércoles 31 de diciembre el servicio se brindará de las 05:00 a las 23:00 horas, por lo cual la última salida de trenes desde terminales se proyectó para las 22:30 horas.

Por otro lado, el jueves 1 de enero el Metro capitalino operará con horario de día festivo, por lo cual el servicio se brindará de las 07:00 a las 24:00 horas en todas las líneas de la red de transporte público.

¿Cómo es el programa Tu bici viaja en Metro?

Es importante señalar que el programa “Tu bici viaja en Metro ” se activa especialmente en fines de semana, esto para apoyar las actividades laborales y recreativas de las y los capitalinos que utilizan las estaciones tanto sábados como domingos.

Con este programa todos los usuarios del Metro podrán ingresar con su bicicleta en los vagones, acto que no está permitido en el día a día de lunes a viernes.

Servicio del Metrobús CDMX para el 31 de diciembre y el 1 de enero

En cuanto al Metrobús CDMX, se informó que el servicio se estará brindando de la siguiente manera:

31 de diciembre: de 04:30 horas a 21:00 horas en la Línea 2, 3, 4, 5 y 7

31 de diciembre: Extensión de horario hasta la 01:00 del 1 de enero de El Caminero a Indios Verdes en la Línea 1 y de Indios Verdes a Campo Marte de la Línea 7

1 de enero: de 05:00 a 00:00 horas en todas las líneas del Metrobús

