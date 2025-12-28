¡A unas horas de Año Nuevo! Metro CDMX anuncia cierre indefinido en estación Auditorio

El Metro de la Ciudad de México (CDMX) es uno de los medios de transporte más utilizados por los capitalinos; por esta razón, es necesario que las autoridades realicen un mantenimiento constante a las 195 estaciones distribuidas en las 12 Líneas que lo componen.

Este domingo 28 de diciembre, de acuerdo con lo informado por el Metro CDMX, tocó el turno a la estación Auditorio, de la Línea 7. Te contamos los detalles de este cierre temporal.

Metro CDMX anuncia cierre de la estación Auditorio

A través de sus redes sociales oficiales, el Servicio de Transporte Colectivo Metro CDMX informó a sus usuarios que la estación Auditorio, perteneciente a la Línea 7, también conocida como la Línea Naranja permanecerá cerrada “hasta nuevo aviso”.

Las autoridades del Metro CDMX dieron a conocer que el cierre se debe a que los trabajadores estarán realizando acciones de mejora y mantenimiento en la estación Auditorio, por lo que a partir del 28 de diciembre sucederá lo siguiente:

Los trenes no se detendrán en la estación Auditorio

No habrá ascenso ni descenso de usuarios

¿Habrá horario especial en el Metro en Año Nuevo?

Como cada año el Metro de la CDMX informó que tendrá un horario especial por la fiesta de Año Nuevo.

Horario del Metro CDMX el 31 de diciembre

El Metro CDMX anunció que el servicio se brindará de 05:00 a 23:00 horas; la última salida de trenes será a las 22:30 horas desde cada terminal de la red.

Horario del Metro CDMX el 1 de enero de 2026

El jueves 1 de enero de 2026, se aplicará el horario correspondiente a día festivo, por lo que la operación iniciará a las 07:00 horas y concluirá a las 24:00 horas.

