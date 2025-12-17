Baches, Metro y agua: Todo en lo que se gastarán los más de 313 mil mdp del presupuesto 2026 de CDMX

El Congreso de la Ciudad de México (CDMX) aprobó el Paquete Económico 2026 con un gasto total de 313 mil 385 millones de pesos, lo que representa un incremento del 7.5% respecto a lo autorizado para este año.

El presupuesto fue avalado prácticamente sin modificaciones a la propuesta enviada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, misma que prioriza inversión pública, movilidad, programas sociales y obras comunitarias.

Presupuesto para el Metro CDMX

Se asignaron 43 mil 749 millones de pesos para la movilidad de la capital del país, de los cuales 25 mil millones corresponden al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro , para consolidarlo como el más utilizado.

De acuerdo a lo aprobado, de esos recursos, cinco mil millones de pesos serán para la primera etapa de modernización de la Línea 3 , anunciada para arrancar en el primer semestre del próximo año.

Más recursos para inversión pública y obras

Otro de los ejes centrales del Presupuesto 2026 es el fortalecimiento de la inversión pública, que alcanzará 57 mil 911 millones de pesos, un aumento del 31.2% frente a este año.

De ese monto, 10 mil millones de pesos provendrán del Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad (FIMAS), creado en marzo de 2025 y financiado con el aumento del impuesto sobre nóminas del 3% al 4% en la capital.

En materia de obras públicas, se destinarán 18 mil 600 millones de pesos, lo que implica un crecimiento del 37.8% respecto a 2025. De forma específica, dos mil 500 millones de pesos se asignaron para repavimentación y bacheo, una de las principales demandas ciudadanas ante el deterioro de calles y avenidas.

Programas sociales y apoyos directos en la CDMX

Para programas sociales y subsidios se contemplan 23 mil 501 millones de pesos, que financiarán apoyos como:



Desde la Cuna , dirigido a niñas y niños de 0 a 3 años

, dirigido a niñas y niños de 0 a 3 años Ingreso Ciudadano Universa l para personas de 57 a 59 años;

l para personas de 57 a 59 años; Pensión Hombres Bienestar

Mercomuna

Becas para Estudiantes Universitarios

Uniformes y útiles escolares

Alcaldías con más presupuesto y obras locales

Las 16 alcaldías contarán con un incremento general del 7.5%, al disponer de 57 mil 601 millones de pesos en conjunto para 2026.

Además, se asignaron mil 850 millones de pesos adicionales para fortalecer la infraestructura urbana, recursos que podrán destinarse a bacheo en vialidades secundarias, redes de agua potable y alumbrado público.

Utopías, cuidados y agua, entre las prioridades

Para la construcción de 13 nuevas Utopías , espacios comunitarios con oferta deportiva, cultural y recreativa, se aprobaron dos mil 500 millones de pesos.

A ello se suman 400 millones de pesos para crear Casas de las 3R , enfocadas en servicios de cuidado para personas adultas mayores, con discapacidad e infancias.

Finalmente, la Secretaría del Agua contará con 19 mil millones de pesos, un incremento del 26.7%, con el objetivo de atender la red de agua potable y drenaje, uno de los retos estructurales más urgentes de la capital.

