Clara Brugada confirma el precio OFICIAL del Metro CDMX para 2026

El costo del Metro de la Ciudad de México no tendrá cambios en 2026. Así lo confirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al anunciar que la tarifa por viaje se mantendrá en cinco pesos, a pesar de los proyectos de modernización y la inversión pública destinada al Sistema de Transporte Colectivo (STC), uno de los medios más utilizados por la población capitalina.

Durante una conferencia de prensa el pasado domingo 14 de diciembre, la mandataria capitalina dejó claro que no habrá incremento en el precio del boleto del Metro el próximo año y aseguró que se mantiene el programa social más grande de la capital.

¿Por qué no aumentará el costo del Metro en 2026?

La mandataria capitalina explicó que cualquier aumento tendría un impacto directo en la economía de millones de personas que dependen diariamente de este transporte para trasladarse a sus trabajos, escuelas y actividades cotidianas.

Brugada afirmó que mantener la tarifa es una decisión de política social, ya que el Metro representa un apoyo económico fundamental para la población, especialmente para los sectores con menores ingresos.

En ese sentido, reiteró que el gobierno local seguirá absorbiendo una parte significativa del costo real del servicio.

13 pesos, costo real del viaje en el Metro de la CDMX

La jefa de Gobierno explicó que cada viaje en el Metro cuesta alrededor de 13 pesos, pero los usuarios solo pagan cinco gracias a un subsidio que cubre la diferencia.

Este apoyo económico, señaló, convierte al STC en uno de los programas sociales más grandes de la capital, pues implica destinar miles de millones de pesos del presupuesto público para garantizar un transporte accesible.

De acuerdo con la administración capitalina, el subsidio por viaje puede variar, pero en promedio el gobierno absorbe entre cinco y hasta trece pesos por usuario, dependiendo de los costos operativos. Esta política ha permitido que el Metro de la CDMX se mantenga como uno de los más baratos a nivel internacional.

Inversiones y modernización de líneas durante 2026

Aunque la tarifa se mantendrá sin cambios, el Metro continuará recibiendo recursos para su mejora.

Uno de los proyectos más relevantes es la modernización de la Línea 1, cuyos trabajos ya concluyeron, así como la renovación integral de la Línea 3 , que iniciará en 2026.

Además, se prevé que la Línea 1 ya conecte con el Tren Interurbano México-Toluca , lo que fortalecerá la movilidad en la zona poniente de la ciudad y ampliará las opciones de transporte para los usuarios.

