Lista de establecimientos que reciben los Vales MERCOMUNA para las compras decembrinas

Los vales MERCOMUNA es uno de los programas más extensos que se entregan en la Ciudad de México y está enfocado en fortalecer la economía familiar y comunitaria a través de su canje en comercios y tiendas locales ubicados en colonias, barrios y pueblos originarios de la capital.

Durante este 2025 por lo menos 335 mil familias de la capital recibieron vales MERCOMUNA (Mercado, Comunidad, Alimentación y Abasto) y se benefició a 30 mil comercios locales con el objetivo de que pudieran adquirir productos de la canasta básica.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué establecimientos aceptan los Vales MERCOMUNA?

Los establecimientos que aceptan los vales MERCOMUNA son miles y la lista completa se puede encontrar en el siguiente enlace . Algunos de ellos son:

Álvaro Obregón

Abarrotes Expendio El Gallito, ubicado en Dolores del Río Extensión, interior 118, colonia Olivar del Conde Segunda Sección, Álvaro Obregón

Farmacia Vazeli, ubicado en avenida Hidalgo extensión interior 94, Olivar del Conde 2da Sección, Álvaro Obregón

Los Rojas, avenida del Rosal manzana interior 31, colonia Las Cuevitas, Álvaro Obregón

Gustavo A. Madero

Florería Love, Tetecontla interior 17, colonia Arboledas de Cuautepec

Lucha Reyes interior 2, colonia Forestal

Mariano Salas interior 181, colonia Faja de Oro



¿Qué giros tienen las tiendas que aceptan los vales?

Abarrotes

Farmacia

Ropa

Papelería

Jarcería

Restaurantes



¿Cuál es el origen de los vales MERCOMUNA?

Los vales MERCOMUNA nacieron en la pandemia de COVID-19 para apoyar a las familias en la alcaldía Iztapalapa y ya se extendieron a todas las alcaldías de la CDMX

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

