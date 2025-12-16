Lista de establecimientos que reciben los Vales MERCOMUNA para las compras decembrinas
Gran variedad de negocios aceptan los vales MERCOMUNA como herramienta de canje; 335 mil familias de la capital son parte de este programa.
Los vales MERCOMUNA es uno de los programas más extensos que se entregan en la Ciudad de México y está enfocado en fortalecer la economía familiar y comunitaria a través de su canje en comercios y tiendas locales ubicados en colonias, barrios y pueblos originarios de la capital.
Durante este 2025 por lo menos 335 mil familias de la capital recibieron vales MERCOMUNA (Mercado, Comunidad, Alimentación y Abasto) y se benefició a 30 mil comercios locales con el objetivo de que pudieran adquirir productos de la canasta básica.
¿Qué establecimientos aceptan los Vales MERCOMUNA?
Los establecimientos que aceptan los vales MERCOMUNA son miles y la lista completa se puede encontrar en el siguiente enlace . Algunos de ellos son:
Álvaro Obregón
- Abarrotes Expendio El Gallito, ubicado en Dolores del Río Extensión, interior 118, colonia Olivar del Conde Segunda Sección, Álvaro Obregón
- Farmacia Vazeli, ubicado en avenida Hidalgo extensión interior 94, Olivar del Conde 2da Sección, Álvaro Obregón
- Los Rojas, avenida del Rosal manzana interior 31, colonia Las Cuevitas, Álvaro Obregón
Gustavo A. Madero
- Florería Love, Tetecontla interior 17, colonia Arboledas de Cuautepec
- Lucha Reyes interior 2, colonia Forestal
- Mariano Salas interior 181, colonia Faja de Oro
¿Qué giros tienen las tiendas que aceptan los vales?
- Abarrotes
- Farmacia
- Ropa
- Papelería
- Jarcería
- Restaurantes
¿Cuál es el origen de los vales MERCOMUNA?
Los vales MERCOMUNA nacieron en la pandemia de COVID-19 para apoyar a las familias en la alcaldía Iztapalapa y ya se extendieron a todas las alcaldías de la CDMX
