La Línea 3 del Metro CDMX comienza remodelación en 2026, confirma Clara Brugada

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro comenzará con la remodelación de la Línea 3 , que va de Indios Verdes a Universidad, este 2026. Así lo confirmó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada.

"Cuando digo renovar es por completo, no un mantenimiento mayor, no. Una remodelación como la Línea 1. Hay que apostarle a este gran transporte", dijo durante un evento en el deportivo Magdalena Mixhuca, en donde reveló algunos detalles clave para el Metro de cara al próximo año.

La Línea 3 del Metro será remodelada en 2026

Millones de usuarios se encuentran en una incertidumbre por la remodelación de la Línea 3, ya que es una de las más utilizadas por trabajadores y estudiantes para llegar a sus destinos, puesto que conecta el norte y el sur de la capital. Es por eso que el inminente cierre de estaciones afectará de forma drástica sus trayectos.

Brugada aseguró que la Línea 3 tendría una remodelación como la de la Línea 1, lo cual es poco alentador para el futuro inmediato. Se suponía que la remodelación de la Línea 1 tardaría poco más de un año, pero los trabajos se extendieron a más de 3 años. Específicamente, comenzaron a trabajar el 11 de julio del 2022 y la terminaron hasta el 16 de noviembre de 2025.

Aunque todavía no hay una fecha oficial en la que comenzaría la remodelación de la Línea 3, sí es un hecho que la manera de hacerlo será similar a la de la Línea 1, cerrando estaciones por tramos.

Clara Brugada confirma que el precio del Metro seguirá siendo 5 pesos

Por otro lado, cuando se le cuestionó a la mandataria sobre el precio del metro, confirmó que durante el 2026 el costo seguirá siendo de 5 pesos, manteniendo el metro de la CDMX como el más barato del mundo.

