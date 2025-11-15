Granaderos agreden a reporteros de medios de comunicación en marcha de la Generación Z en el Zócalo

En medio de la marcha de la Generación Z de este sábado 15 de noviembre, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (CDMX), agredieron al equipo de reporteros de Azteca Noticias que se encontraba cubriendo la movilización en la plancha del Zócalo capitalino.

Imágenes captadas del momento, muestran el momento exacto en el que Antonio Huitzil y Ricardo Torres, son agredidos mientras documentaban las acciones de presión de las autoridades de la CDMX junto al resto del grimio de medios de comunicación.

Marcha de la Generación Z: Agreden a reportero de TV Azteca con gas lacrimógeno [VIDEO] Granaderos agredieron al periodista Antonio Huitzil, fotoreportero de Fuerza Informativa Azteca.

Agreden a conductor de Azteca Noticias en marcha de la Generación Z

En pláticas con adn Noticias, el conductor Roberto Ruíz de Fuerza Informativa Azteca (FIA) dio a conocer que más allá de las agresiones a los medios de comunicación, decenas de personas resultaron afectadas tras los trabajos de dispersión de los agentes de la SSC CDMX en la plancha del Zócalo capitalino.

Mencionó que fue tras la intervención de grupos de choque durante la marcha de la Generación Z , que los uniformados comenzaron a agredir con gases lacrimógeno y extintores a personal de prensa y asistentes a la movilización de este sábado 15 de noviembre.

Estos grupos de choque comienzan a penetrar las vallas de contención sobre todo frente a Palacio Nacional en la zona derecha con la intención de ingresar. Es ahí que los granaderos comienzan a responder con extintores, con las mismas piedras que les comenzaron a aventar y con gas lacrimógeno -mencionó en pláticas con Manuel López San Martín.

Personas resultaron lesionadas tras manifestación en el Zócalo

De acuerdo con los mismos testimonio obtenidos por adn Noticias, algunas de las personas que acudieron a la marcha de la Generación Z resultaron lesionadas tras la intervención de los granaderos de la SSC CDMX.

Se mencionó que algunos ciudadanos incluso resultaron con heridas en la cabeza derivado de los objetos que fueron lanzados en la plancha del Zócalo capitalino, por lo cual tuvieron que recibir atención médica de emergencia para atender las heridas.

Terminan los enfrentamientos entre grupos de choque de la SSC CDMX

Tras varios minutos de los enfrentamientos en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, alrededor de las 14:40 horas se dejaron de registrar conatos de bronca y enfrentamientos.

