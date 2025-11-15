inklusion.png Sitio accesible
Familias enteras se suman a la marcha de la Generación Z y esto exigieron

Niños de 9 y 11 años alzaron la voz con una demanda clave, “no más miedo, queremos un gobierno que proteja la vida y la educación para todos nosotros”.

Publicado por: Adriana Juárez Miranda
  • Miles de jóvenes, familias y adultos mayores avanzan desde el Ángel de la Independencia al Zócalo en CDMX este 15 de noviembre de 2025, rompiendo con partidos políticos para protestar contra la inseguridad rampante y la corrupción que azota México
  • La Generación Z clama por respeto a la vida humana, justicia inmediata para víctimas como Carlos Manzo y un freno a los homicidios juveniles, destacando el abandono de hombres jóvenes que derivan en sicarios de 17 años
  • Familias completas se unen con banderas mexicanas y pancartas, donde niños de 9 y 11 años dan opiniones crudas sobre el hartazgo general contra el actual gobierno de Claudia Sheinbaum, pidiendo educación, seguridad y un país sin miedo
  • El gobierno vincula la marcha a una campaña internacional de desinformación financiada por empresarios opositores con más de 90 millones de pesos, pero los manifestantes insisten en su origen orgánico desde redes sociales
  • Simultáneamente en Guadalajara, Oaxaca, Puebla y Querétaro, contingentes con banderas de anime y a caballo exigen rendición de cuentas, visibilizando el descontento social y alertando sobre amenazas a participantes menores de edad
  • La protesta incorpora elementos juveniles como referencias a One Piece, uniendo generaciones en un grito colectivo por un México libre de narcogobierno, timidez y promesas incumplidas, con énfasis en la no violencia y difusión digital
