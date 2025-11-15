Periodistas, familias y jóvenes son agredidos por policías durante marcha de Generación Z en el Zócalo

La marcha de la Generación Z del 15 de noviembre en el Zócalo terminó con un saldo más alto de lo previsto, entre 15 y 22 personas heridas, incluyendo periodistas de TV Azteca y adn Noticias, familias con menores, personas con discapacidad y jóvenes desplazados por policías de la SSC.

Aunque la protesta avanzó de forma pacífica desde el Ángel, la irrupción de granaderos tras el derribo de vallas de parte de un grupo disruptivo detonó golpes, gases y uso de extintores. Las escenas quedaron registradas en transmisiones en vivo por este medio de comunicación.

Entre los casos más graves destacan la agresión contra la señora Reyes, mujer en silla de ruedas que fue empujada, amenazada y despojada de el celular de una de sus hijas, así como la lesión de un joven con el brazo dislocado tras ser lanzado contra una valla metálica. Ambas agresiones fueron documentadas por adn Noticias y TV Azteca.

El gremio periodístico también resultó afectado, con reporteros alcanzados por gases, piedras y empujones.

¿Qué ocurrió en los momentos más violentos del operativo?

Los hechos se concentraron en unos 30 minutos cuando un grupo radical derribó las barreras de seguridad. La reacción policial incluyó gases lacrimógenos, polvo químico y objetos contundentes. Aunque no hubo detenciones masivas, sí hubo agresiones indiscriminadas contra familias, adultos mayores y periodistas que se encontraban grabando.

Videos mostraron a policías avanzando sin distinguir entre encapuchados y civiles que intentaban retirarse. La presión del operativo provocó crisis nerviosas, caídas y lesiones en varios puntos del Zócalo.

Agresión, amenazas y robo contra una familia vulnerable

adn Noticias captó el momento en que la señora Reyes pidió ayuda llorando. Relató que policías la empujaron de su silla, la amenazaron de muerte y le arrebataron su celular. Su hija menor describió que también jalaron del cabello a su hermana mientras escapaban. Este caso se volvió emblemático porque demuestra que personas no confrontacionales, incluso con discapacidad, fueron atacadas sin provocación.

Organizaciones civiles exigieron una investigación por abuso de autoridad, agresión física y robo.

Joven con el brazo dislocado evidencia uso desmedido de fuerza policial

TV Azteca difundió el momento exacto en que un joven fue empujado por granaderos contra una valla metálica, provocando una luxación en el codo izquierdo. Paramédicos del ERUM confirmaron la lesión y lo trasladaron al hospital.

El medio también reportó a Luis Ángel, herido en la cabeza por una piedra lanzada por un uniformado, lo que refuerza el patrón de violencia física contra manifestantes desarmados.

Periodistas agredidos en ataques directos al trabajo informativo

TV Azteca denunció que Ricardo Pérez y Antonio Huitzil, reporteros de Fuerza Informativa Azteca, fueron golpeados y alcanzados por gases y piedras mientras cubrían la protesta. Las imágenes muestran a ambos recibiendo atención por irritación ocular y contusiones.

Agreden, amenazan y roban a familia que participó pacíficamente en la marcha de la Generación Z [VIDEO] En marcha en CDMX, una familia que participó pacíficamente fue agredida por policías de la SSC, golpean, roban y amenazan a menor y madre discapacitada.

adn Noticias también reportó agresiones contra su equipo, desde empujones, exposición directa a gases y obstrucción del trabajo periodístico. Otros periodistas independientes reportaron mareos, irritación respiratoria y golpes tras quedar atrapados entre los escudos policiales.

Con estos casos, el saldo de víctimas aumenta entre 15 y 22 lesionados.

