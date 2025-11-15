VIDEO: Con gases lacrimógenos y extintores, agreden a manifestantes de la Generación Z en el Zócalo

En medio de la marcha pacífica de la Generación Z en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital, agredieron con gases lacrimógenos y extintores a miles de manifestantes que se dieron cita en la Plaza de la Constitución para exigir seguridad y un alto a la corrupción.

Imágenes captadas por adn Noticias, muestran el momento exacto en el que los uniformados comenzaron a lanzar gas lacrimógeno a la movilización de la ciudadanía.

Reprimen a manifestantes en el Zócalo capitalino; policías lanzaron gas lacrimógeno [VIDEO] Un grupo ajeno al movimiento llegó al Zócalo y comenzó a tirar las vallas que se colocaron en Palacio Nacional; manifestantes se quejan porque grupos de choque intentan desvirtuar la marcha.

¿Qué está pasando en el Zócalo de la CDMX durante la marcha de la Generación Z?

Información recabada por Óscar Hernández, reportero de adn Noticias y Fuerza Informativa Azteca (FIA), señaló que fue tras la presencia del llamado bloque negro ajeno a la marcha de la Generación Z, que los elementos de la SSC CDMX comenzaron a lanzar gas lacrimógeno y demás objetos a los miles de manifestantes que llegaron de forma pacifica al Zócalo.

Se señaló que las autoridades capitalinas “aprovecharon la presencia del bloque negro” para comenzar a agredir a los manifestantes, los cuales acudieron de forma pacífica a exigir mayor seguridad, un alto a la corrupción y medicamentos para la ciudadanía.

Policías de la #CDMX reprimen y repliegan a manifestantes con piedras, gas lacrimógeno y extintores en la plancha del Zócalo Capitalino.

Un grupo ajeno al movimiento comenzó a enfrentarse a los policías que resguardaban Palacio Nacional por la marcha de la #GenZ‼️ pic.twitter.com/jwAFmPvReK — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 15, 2025

Policías de la SSC CDMX impiden paso por la calle Francisco I. Madero

Más allá de las agresiones que se han presentado en varios puntos de la marcha de la Generación Z, se dio a conocer que los mismos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están impidiendo el paso de la ciudadanía sobre la calle Francisco I. Madero a pesar de la movilización pacífica.

