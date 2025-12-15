Pipa de gasolina cargada con 30 mil litros de combustible vuelca cerca del Estadio Azteca

Una pipa cargada con más de 30 mil litros de combustible volcó a tan solo dos kilómetros del Estadio Azteca, lo que provocó alarma entre los vecinos del lugar, quienes recordaron la tragedia ocurrida en el puente La Concordia , en Iztapalapa, que acabó con la vida de 32 personas.

La pesada unidad con 31 mil litros de gasolina, es decir al 80% de su capacidad, volcó sobre Avenida Estadio Azteca y Calzada de Tlalpan, colonia Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán, lo que movilizó rápidamente a los servicios de emergencia.

Servicios de emergencia laboran en Av. Estadio Azteca y Calzada de Tlalpan, Col. Santa Úrsula Coapa, @Alcaldia_Coy, donde se registró la volcadura del segundo remolque de un autotanque con capacidad para 31 mil l de gasolina, cargado al 80 por ciento.



No hubo derrame ni fuga de… pic.twitter.com/3gX8HzPyzH — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 15, 2025

¿Cómo ocurrió el accidente de la pipa de gasolina?

De acuerdo con testigos, el conductor estaba acomodando el tráiler de doble remolque e iba descargar el combustible en la gasolinera que se ubica en la esquina con la Calzada de Tlalpan. Todo habría ocurrido debido al reblandecimiento de tierra, pues sobre la vialidad hay obras para cambiar la tubería.

Tras el accidente se originó una fuga de combustible, pero rápidamente fue controlada por el Heroico Cuerpo de Bomberos para evitar una emergencia podría cobrar vidas humanas y provocar severos daños.

Estamos atendiendo el percance de una pipa en Av. Circuito Estadio Azteca, sin lesionados ni derrame de combustible; esto en coordinación con autoridades del @GobCDMX. Nos mantenemos pendientes de la evolución de los hechos. pic.twitter.com/QTaIjyvsbJ — Giovani Gutiérrez (@giogutierrezag) December 15, 2025

¿Es segura la zona del Estadio Azteca?

Personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC CDMX) en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX establecieron un perímetro de seguridad para colocar el tanque sobre sus ejes.

Por la volcadura de la pipa no hubo personas lesionadas ni intoxicadas y el conductor de la unidad quedó detenido y fue presentado ante las autoridades para deslindar su responsabilidad en el accidente.

