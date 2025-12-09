Bloqueos en CDMX: Marcha Cannábica y 12 puntos clave a evitar hoy martes 9 de diciembre

La Ciudad de México (CDMX) enfrentará una jornada de intensa actividad social, cultural y política hoy martes 9 de diciembre, con 13 eventos programados como bloqueos o marchas que podrían afectar la movilidad en diferentes alcaldías.

De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la alcaldía Cuauhtémoc concentrará la mayor parte de las actividades, por lo que se prevé tránsito lento en zonas del Centro Histórico, Paseo de la Reforma y colonias aledañas.

Marchas y protestas con posible impacto vial

Marcha Cannábica en el Centro Histórico

El evento con mayor capacidad de concentración será la denominada Marcha Cannábica, convocada por el colectivo La Comuna 4:20. La movilización iniciará a las 09:00 horas en la Rinconada de Jesús y José María Pino Suárez.

Los posibles destinos incluyen el Congreso de la Ciudad de México , la Glorieta Simón Bolívar y el Jardín Luis Pasteur, zonas donde suelen registrarse afectaciones importantes por el cierre de carriles y cruces peatonales. Se estima la participación de 300 personas.



Protesta del PRD en Tlalpan

En la alcaldía Tlalpan, militantes del PRD CDMX se concentrarán en el Instituto Electoral de la capital del país durante el día. Aunque se espera un aforo reducido —alrededor de 15 personas—, las autoridades no descartan un bloqueo de accesos y vialidades, pues las manifestaciones anteriores del grupo han incluido cierres totales.

Alcaldía Cuauhtémoc con alta actividad social

En la Cuauhtémoc , a las 10:00 horas, se prevé una concentración en los Juzgados Penales del Poder Judicial en la colonia Doctores.

Minutos después, a las 10:30 horas, el colectivo Amigos de Mumia México llevará a cabo un acto político-cultural frente a la exsede de la Embajada de Estados Unidos, sobre Paseo de la Reforma , punto donde suelen generarse cortes intermitentes.

Además, el Frente de Lucha Indígena Mazahua y Comerciantes de la CDMX acudirá a una cita con autoridades capitalinas a las 11:00 horas, también en Cuauhtémoc, para solicitar permisos de venta.

Rodada nocturna y afectaciones adicionales

La actividad ciclista también estará presente con la rodada Xochimilco en Bici, programada a las 20:00 horas. El contingente partirá de la Glorieta de Vaqueritos y recorrerá arterias como Canal de Miramontes, Escuela Naval, La Viga, Congreso de la Unión, Viaducto y Avenida Morelos, por lo que se prevé circulación lenta durante la noche.

Continúan las peregrinaciones en la CDMX

Cuatro actividades de esparcimiento completan la jornada: funciones en el Teatro Metropólitan y la Arena México, además de celebraciones en la Basílica de Guadalupe —donde operará un despliegue especial por las constantes peregrinaciones— y en la Catedral Metropolitana.



