Detienen a hombres con dosis de droga en la alcaldía Cuauhtémoc

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien iniciará una carpeta de investigación; se aseguró un kilo de marihuana.

Detienen a dos personas en la alcaldía Cuauhtémoc y decomisan droga
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) detuvo a dos personas con dosis de droga en la alcaldía Cuauhtémoc.|Getty Images
Escrito por: Adriana Pacheco

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) informó que dos hombres fueron detenidos en posesión de dosis de droga en la alcaldía Cuauhtémoc después de labores de vigilancia.

En un comunicado, la SSC señaló que la detención se realizó en la calle Juventino Rosas y la calzada De los Misterios, en la colonia Exhipódromo de Peralvillo, tras vigilancias fijas y móviles.

¿Cómo fue la detención?

Los elementos de seguridad se percataron que los tripulantes de una camioneta gris manipulaban varios envoltorios similares a lo usados en la distribución de droga . Ante ello, los efectivos les marcaron el alto y al solicitarles que bajaran del vehículo se tornaron violentos, agrediendo a los policías.

Ya controlada la situación, la policía realizó una revisión de seguridad en la cual se aseguró una bolsa de plástico con aproximadamente un kilo de supuesta marihuana, 20 bolsitas de plástico también de marihuana y nueve bolsitas con un polvo similar a la cocaína.

¿Qué pasará con los detenidos?

Los detenidos son dos hombres uno de 17 y otro de 29 años, quienes fueron presentados ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y dará inicio a la carpeta de investigación.

El detenido de 29 años cuenta con cuatro ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, dos en el 20188, por robo calificado y extorsión agravada, en el 2022 por delitos contra la salud y en el 2023 por tentativa de homicidio y portación de arma de fuego. Además, parece pertenecer a una célula delictiva que opera en la zona centro de la capital. El de 17 años cuenta con una presentación ante el agente del Ministerio Público en el 2024 por delitos contra la salud.

