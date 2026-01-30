Estados Unidos confirma que Venezuela libera a todos sus ciudadanos arrestados

La Embajada de Estados Unidos informó que todos los estadunidenses arrestados de los que se tenía registro oficial ya fueron liberados en Venezuela. El anuncio se realizó mediante un comunicado publicado desde Bogotá, sede actual de la misión diplomática estadounidense.

La confirmación ocurre tras recientes excarcelaciones promovidas por el gobierno interino venezolano, encabezado por Delcy Rodríguez, como parte de un proceso político orientado a la reconciliación nacional y a la normalización de relaciones diplomáticas.

Nos complace confirmar la liberación, por parte de las autoridades interinas, de todos los ciudadanos estadounidenses *de los que se tenía conocimiento* que se encontraban detenidos en Venezuela.



¿Cómo se dieron las liberaciones y qué pasa si no hay casos reportados?

Las autoridades interinas realizaron las liberaciones tras gestiones diplomáticas recientes y revisiones de expedientes.

Puntos clave para ciudadanos estadounidenses:

La confirmación solo cubre casos oficialmente registrados

Si existe un detenido no reportado, debe informarse de inmediato

El contacto se realiza vía la Sección de Servicios para Ciudadanos Estadounidenses

La embajada mantiene canales de emergencia activos desde Colombia para atender cualquier situación pendiente.

Ley de amnistía impulsa excarcelaciones en Venezuela

El gobierno interino presentó un proyecto de ley de amnistía ante la Asamblea Nacional. La iniciativa contempla liberar a presos políticos y detenidos desde 1999.

El plan excluye delitos graves como homicidio, violaciones sistemáticas a derechos humanos y narcotráfico, lo que busca equilibrio entre justicia y reconciliación.

Impacto en las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos

La liberación de los estadunidenses arrestados representa un gesto clave en la relación bilateral. Expertos consideran que abre una ventana para el diálogo diplomático.

Aunque no implica un restablecimiento formal de relaciones, sí reduce tensiones acumuladas por años.

Proceso político aún en desarrollo

Las excarcelaciones continúan y podrían ampliarse a otros detenidos extranjeros y nacionales. Analistas prevén que el avance dependerá del consenso legislativo.

Venezuela declara Estado de Excepción tras detención de Nicolás Maduro

El seguimiento internacional se mantiene atento a la implementación real de la amnistía y a sus efectos en la estabilidad política.

