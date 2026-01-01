El primer Hoy No Circula del año; así aplica este 1 de enero del 2026

El programa del Hoy No Circula seguirá activo durante todo el 2026, descansando únicamente los días domingo de cada semana. Para el jueves 1 de enero, todos los autos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, y hologramas de verificación 1 y 2, tendrán que quedarse casa de manera obligatoria.

Esto según lo establecido en el calendario oficial de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, la cual es la encargada de establecer los lineamientos del programa desde hace varios años, aplicando en toda la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México.

¿Aumenta la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Durante todo el 2025, la multa por no respetar el Hoy No Circula fue de 2 mil 262 pesos hasta los 3 mil 394 en el peor de los casos, sin embargo, para el 2026 tendrá un aumento asegurado, ya que la multa se ajusta según el valor de la Unidad de Medida Actualizada (UMA), la cual subirá en los primeros días del año.

Por lo pronto, mientras no se publique la actualización de la UMA, la multa del no circula seguirá siendo de entre 2 y 3 mil pesos, considerando que equivale a entre 20 y 30 UMAs.

Cambios en el Hoy No Circula para el 2026

Además del aumento de la maulta, a partir del 1 de enero de 2026, el programa se ampliará a nuevos municipios del Estado de México , lo que implicará mayores controles y posibles incrementos en las sanciones conforme a la actualización de la UMA. Específicamente, ahora sí habrá multa en el Valle de Toluca, ya que durante seis meses el programa solo fue un "aviso".

El Hoy No Circula es una de las principales estrategias para mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México, especialmente durante la temporada decembrina, cuando el uso de pirotecnia incrementa los niveles de contaminación.

