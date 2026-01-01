El Año Nuevo llega con frío extremo, lluvias y nieve en el noroeste

El clima en México inicia el 2026 con un marcado contraste entre temperaturas extremadamente bajas en el norte y centro del país, y lluvias intensas en el noroeste, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este 1° de enero.

La persistencia de una masa de aire frío debilitada, combinada con humedad del Pacífico, genera heladas al amanecer, posibles nevadas en zonas montañosas y precipitaciones que elevan el riesgo de afectaciones urbanas y rurales.

Heladas severas afectan al norte y centro del país

Las temperaturas mínimas descienden hasta -10 grados en sierras de Chihuahua y Durango, mientras entidades como Edomex, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala registran heladas generalizadas.

Este escenario impacta la movilidad, incrementa riesgos respiratorios y provoca daños en cultivos de temporal y hortalizas, sobre todo en comunidades rurales.

Lluvias intensas elevan riesgos en el noroeste

Baja California enfrenta lluvias de hasta 75 milímetros, con posibilidad de inundaciones, encharcamientos y deslaves, especialmente en zonas urbanas y carreteras.

Sonora y Baja California Sur presentan chubascos que aumentan niveles de ríos y arroyos, lo que exige monitoreo constante de protección civil.

Posible nieve sorprende en zonas montañosas

Las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua podrían registrar nieve o aguanieve durante la mañana, fenómeno poco frecuente en estas fechas.

Esto atrae turismo local, pero también obliga a extremar precauciones en carreteras por congelamiento de pavimento.

La CDMX amanece fría, pero estable

La capital presenta temperaturas entre 5 y 7 grados al amanecer, con cielo parcialmente nublado y sin lluvia durante el día.

El SMN recomienda abrigarse, proteger a personas vulnerables y mantenerse informado ante cambios bruscos del clima.

Recomendaciones de las autoridades

El Servicio Meteorológico Nacional urge precaución ante el frío matutino y las heladas:



Abríguese bien

Proteja a niños y adultos mayores

Evite cambios bruscos de temperatura

En zonas de lluvia, maneje con cuidado por posibles encharcamientos

Reduzda velocidad en carreteras con niebla

Ante vientos fuertes, asegure objetos exteriores para prevenir caídas de árboles o anuncios.

