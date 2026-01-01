El Año Nuevo llega con frío extremo, lluvias y nieve en el noroeste
El clima en México inicia 2026 con heladas intensas, lluvias fuertes en el noroeste y posible nieve en sierras, según el Servicio Meteorológico Nacional.
El clima en México inicia el 2026 con un marcado contraste entre temperaturas extremadamente bajas en el norte y centro del país, y lluvias intensas en el noroeste, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este 1° de enero.
La persistencia de una masa de aire frío debilitada, combinada con humedad del Pacífico, genera heladas al amanecer, posibles nevadas en zonas montañosas y precipitaciones que elevan el riesgo de afectaciones urbanas y rurales.
Heladas severas afectan al norte y centro del país
Las temperaturas mínimas descienden hasta -10 grados en sierras de Chihuahua y Durango, mientras entidades como Edomex, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala registran heladas generalizadas.
Este escenario impacta la movilidad, incrementa riesgos respiratorios y provoca daños en cultivos de temporal y hortalizas, sobre todo en comunidades rurales.
Lluvias intensas elevan riesgos en el noroeste
Baja California enfrenta lluvias de hasta 75 milímetros, con posibilidad de inundaciones, encharcamientos y deslaves, especialmente en zonas urbanas y carreteras.
Sonora y Baja California Sur presentan chubascos que aumentan niveles de ríos y arroyos, lo que exige monitoreo constante de protección civil.
Posible nieve sorprende en zonas montañosas
Las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua podrían registrar nieve o aguanieve durante la mañana, fenómeno poco frecuente en estas fechas.
Esto atrae turismo local, pero también obliga a extremar precauciones en carreteras por congelamiento de pavimento.
La CDMX amanece fría, pero estable
La capital presenta temperaturas entre 5 y 7 grados al amanecer, con cielo parcialmente nublado y sin lluvia durante el día.
El SMN recomienda abrigarse, proteger a personas vulnerables y mantenerse informado ante cambios bruscos del clima.
Recomendaciones de las autoridades
El Servicio Meteorológico Nacional urge precaución ante el frío matutino y las heladas:
- Abríguese bien
- Proteja a niños y adultos mayores
- Evite cambios bruscos de temperatura
- En zonas de lluvia, maneje con cuidado por posibles encharcamientos
- Reduzda velocidad en carreteras con niebla
Recomendaciones de Protección Civil para la temporada invernal 2025-2026; frente frío 25 provocará heladas y temperaturas de -10 grados
Ante vientos fuertes, asegure objetos exteriores para prevenir caídas de árboles o anuncios.
