El Año Nuevo llega con frío extremo, lluvias y nieve en el noroeste

El clima en México inicia 2026 con heladas intensas, lluvias fuertes en el noroeste y posible nieve en sierras, según el Servicio Meteorológico Nacional.

clima en México
El 1 de enero de 2026 arranca con un contraste climático en el país; temperaturas muy bajas y posibles heladas en el norte y centro, mientras lluvias intensas afectan el noroeste.|Getty Images
Ciudad

Escrito por:  Adriana Juárez Miranda

El clima en México inicia el 2026 con un marcado contraste entre temperaturas extremadamente bajas en el norte y centro del país, y lluvias intensas en el noroeste, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este 1° de enero.

La persistencia de una masa de aire frío debilitada, combinada con humedad del Pacífico, genera heladas al amanecer, posibles nevadas en zonas montañosas y precipitaciones que elevan el riesgo de afectaciones urbanas y rurales.

Heladas severas afectan al norte y centro del país

Las temperaturas mínimas descienden hasta -10 grados en sierras de Chihuahua y Durango, mientras entidades como Edomex, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala registran heladas generalizadas.

Este escenario impacta la movilidad, incrementa riesgos respiratorios y provoca daños en cultivos de temporal y hortalizas, sobre todo en comunidades rurales.

Lluvias intensas elevan riesgos en el noroeste

Baja California enfrenta lluvias de hasta 75 milímetros, con posibilidad de inundaciones, encharcamientos y deslaves, especialmente en zonas urbanas y carreteras.

Sonora y Baja California Sur presentan chubascos que aumentan niveles de ríos y arroyos, lo que exige monitoreo constante de protección civil.

Posible nieve sorprende en zonas montañosas

Las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua podrían registrar nieve o aguanieve durante la mañana, fenómeno poco frecuente en estas fechas.

Esto atrae turismo local, pero también obliga a extremar precauciones en carreteras por congelamiento de pavimento.

La CDMX amanece fría, pero estable

La capital presenta temperaturas entre 5 y 7 grados al amanecer, con cielo parcialmente nublado y sin lluvia durante el día.

El SMN recomienda abrigarse, proteger a personas vulnerables y mantenerse informado ante cambios bruscos del clima.

Recomendaciones de las autoridades

El Servicio Meteorológico Nacional urge precaución ante el frío matutino y las heladas:

  • Abríguese bien
  • Proteja a niños y adultos mayores
  • Evite cambios bruscos de temperatura
  • En zonas de lluvia, maneje con cuidado por posibles encharcamientos
  • Reduzda velocidad en carreteras con niebla

Recomendaciones de Protección Civil para la temporada invernal 2025-2026; frente frío 25 provocará heladas y temperaturas de -10 grados

Ante vientos fuertes, asegure objetos exteriores para prevenir caídas de árboles o anuncios.

