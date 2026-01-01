Activan fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México tras celebraciones de Año Nuevo

Durante las primeras horas de este jueves 1 de enero y tras las celebraciones de Año Nuevo en la Ciudad de México (CDMX), la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer que se activó la fase 1 de contingencia ambiental en el sureste del Valle de México.

A través de un comunicado emitido a través de sus plataformas oficiales, la CAMe señaló que esta medida se tomó luego de que se registrara el incremento de partículas contaminantes en la estación Santiago Acahualtepec, la cual se ubica en la alcaldía Iztapalapa de la capital del país.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿En qué zonas del Valle de México se activó la contingencia ambiental?

Dentro del comunicado emitido por la misma CAMe, se señaló que la fase 1 de contingencia ambiental únicamente aplica para cuatro alcaldías de la CDMX, así como para 13 municipios del Estado de México (Edomex).

Con esto, la medida se activó para las siguientes demarcaciones: alcaldías de Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco y los municipios de: Amecameca, Atlautla, Ayapango, Chalco, Cocotitlán, Ecatzingo, Juchitepec, Ozumba, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlixpa, Tlalmanalco y Valle de Chalco Solidaridad.

¿Habrá Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex este 1 de enero?

A pesar de que la CAMe activó la fase 1 de contingencia ambiental en el sureste del Valle de México, no dio especificaciones sobre la entrada en vigor del programa Doble Hoy No Circula, por lo cual hasta el momento las afectaciones se mantienen únicamente para los vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, y hologramas de verificación 1 y 2.

Pese a ello, se solicitó a la población evitar el uso de vehículos y optar por utilizar el transporte público para reducir la emisión de gases contaminantes.

SE ACTIVA CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA REGIONAL POR PARTÍCULAS PM2.5 EN LA ZONA SURESTE DEL VALLE DE MÉXICO.



Hasta el momento, el programa Hoy No Circula aplica de manera normal.



Mas información en https://t.co/FUg4TVPkxI pic.twitter.com/MYYvGGY6Lg — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) January 1, 2026

Medidas aplicables en el Valle de México por contingencia ambiental este 1 de enero

A pesar de que hasta el momento no se ha activado el programa Doble Hoy No Circula, la CAMe enlistó una serie de medidas aplicables para evitar mayores afectaciones a la salud de las personas, así como para reducir los gases contaminantes en la capital.

Estas son:

Restricciones de la industria federal y local

Suspender actividades de combustión relacionadas con la cocción de ladrillo, cerámica y fundición de hornos artesanales

Suspender actividades de construcción, remodelación, demolición y movimiento de tierras

Suspender actividades de explotación de bancos de materiales

Policías de la SSC CDMX auxilian parto de emergencia y reciben a una bebé en la TAPO

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.