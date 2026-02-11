Jueves sin paseo; restricciones por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este 12 de febrero

Pasan los días y las restricciones por el programa Hoy No Circula no se detienen, pues este jueves 12 de febrero serán los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2 y que tengan holograma de verificación 1 y 2 los que deberán descansar de conformidad al calendario de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Las restricciones de movilidad aplicarán en un horario que va de las 05:00 a las 22:00 horas en todas las alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), así como en algunos municipios conurbados del Estado de México (Edomex).

Multa por no respetar el Hoy No Circula este 12 de febrero

Es importante mencionar que a inicios de febrero de este 2026 entró en vigor el nuevo valor de la UMA dado a conocer por el INEGI a nivel nacional, por lo cual en caso de no respetar el Hoy No Circula las y los conductores se puede hacer acreedores a una multa que va de los 2 mil 346 a los 3 mil 519 pesos.

Los policías de tránsito están facultados en remitir al corralón al vehículo infractor, lugar en el cual se deberá realizar el pago correspondiente de la multa, así como acreditar la procedencia del automóvil.

Autos exentos al Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Más allá de las restricciones antes mencionadas, es importante señalar que la CAMe estipula que los autos con holograma de verificación 0 y 00, así como aquellos que sean eléctricos e híbridos, están exentos a este programa de movilidad tanto en la CDMX como en el Edomex.

De igual forma, están exentos autos con placas de personas con discapacidad, motocicletas, así como autos con permisos especiales.

Municipios del Edomex en los que aplica el Hoy No Circula

Como bien se mencionó anteriormente, el Hoy No Circula no aplica en todo el Estado de México, pues las restricciones únicamente se dan en los siguientes municipios:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

