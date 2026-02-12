Líneas del Metro con retrasos de 30 minutos; Metrobús sin servicio en una línea y lento avance

Si vas a usar el Metro o Metrobús hoy 12 de febrero, te recomendamos salir con tiempo debido a que se reporta lento avance en algunas estaciones, aquí te decimos cuáles son las líneas con más afectaciones.

Líneas del Metro con retrasos

A través de redes sociales, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que las líneas 2, 8, 12, A y B reportan alta afluencia de usuarios y los tiempos de espera en los andenes son de varios minutos.

Por su parte, usuarios señalan que en la línea A hay aglomeraciones y el convoy está tardando en pasar. El STC informó que se tuvo que retirar un tren para revisión y el servicio se regularizará pronto.

Además, se reporta que hay un tren en La Paz con dirección a Pantitlán que lleva más de 19 minutos detenido. En Peñón Viejo los usuarios llevan detenidos 30 minutos. En Guelatao también hay retrasos de 20 minutos.

En la línea 3 también se reporta lento avance y aglomeraciones en las terminales. En la línea 2 de Hidalgo a Deportivo 18 de marzo el tiempo de recorrido es de 30 minutos.

Mientras que en la línea 1 el tren se esta deteniendo hasta 10 minutos en casa estación. En la línea B el convoy está tardando en pasar 10 minutos.

En la estación Pantitlán de la línea 9 los usuarios llevan detenidos alrededor de 10 minutos.

¿Cómo va el avance en el Metrobús?

En el caso del Metrobús se informó que en la línea 4 no hay servicio en Calle 6 y Alameda Oriente debido a obstrucción de carril por lo que se recomienda a los usuarios tomar previsiones. Usuarios señalan que llevan 20 minutos detenidos con dirección a Pantitlán.

⚠️AVISO L4 Ruta Alameda Ote - Hidalgo



1⃣Toma en cuenta, por obstrucción de carril.

❌Sin servicio: Calle 6 y Alameda Ote.

(Actualización 06:43 h).

Consulta actualización del Estado de Servicio en: https://t.co/KYPFkxMmrU#MovilidadCDMX — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) February 12, 2026

Se reporta que hay muy pocas unidades con dirección a San Lázaro en la ruta sur, el tiempo estimado de espera es de 15 minutos.

