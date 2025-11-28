Rescatan perrito en Metro CDMX: Animal causó retrasos en Línea 2 por caminar 11 km

La mañana de este viernes 28 de noviembre, un perrito en el Metro CDMX provocó retrasos en la Línea 2 después de caminar más de 11 kilómetros por las vías. El animalito entró por su cuenta a la altura de Zócalo y avanzó sin detenerse hasta la zona de maniobras de Cuatro Caminos. Personal de Protección Civil realizó cortes de corriente y aplicó marcha de seguridad para evitar riesgos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El rescate duró aproximadamente dos horas y concluyó sin heridos. El Metro informó que el lomito será atendido en el Centro de Transferencia Canina, donde recibirá cuidados médicos y podrá entrar al programa de adopción.

¿Qué pasó exactamente con el perrito?

El incidente inició a las 6:10 horas, cuando los operadores detectaron al perrito sobre las vías en Zócalo. Para protegerlo, suspendieron la energía por tramos y ajustaron la velocidad de los trenes. Durante su recorrido avanzó completamente solo hasta Cuatro Caminos.

El operativo de rescate cerró con éxito gracias al trabajo coordinado de Protección Civil, vigilancia en estaciones y el Centro de Control. Usuarios reportaron retrasos, pero el Metro aseguró que la prioridad siempre es preservar vidas, incluso la de un animalito vulnerable.

¿Qué pasará con el lomito rescatado?

El perrito será trasladado al Centro de Transferencia Canina en El Rosario. Ahí recibirá una revisión veterinaria, vacunas, desparasitación, esterilización y chip de identificación.

Cuando esté listo, podrá entrar al programa de adopción del Metro en coordinación con la Brigada de Vigilancia Animal. Cualquier persona puede adoptar, siempre que cumpla los requisitos básicos de cuidado y seguimiento.

¿Qué hacer si ves un animal en las vías del Metro?

Las autoridades recomiendan no intentar rescatarlo. El riesgo por rieles energizados y trenes en movimiento es muy alto. Lo correcto es avisar al personal del andén o llamar al Centro de Control al 55 5627 4900.

Si ocurre dentro de la estación, lo ideal es mantener distancia, evitar aglomeraciones y dejar que el personal capacitado intervenga.

¿Las mascotas pueden viajar en el Metro?

El Metro permite mascotas únicamente domingos y días festivos, bajo reglas estrictas como bozal, correa corta o transportadora rígida. También se limita a un animal por persona.

Se escuchan detonaciones en la Línea B del Metro CDMX [VIDEO] Muchas personas creyeron que eran balazos, pero se trataba de petardos que explotaban a las afueras de algunas estaciones de la Línea B

En días hábiles, como hoy viernes, el acceso no está permitido. Por eso se cree que el lomito era callejero y entró accidentalmente a la zona de vías.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.