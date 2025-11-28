Usuarios se quejan por el mal servicio en el transporte pese aumento
Con el aumento debería haber una mejora en las unidades y el servicio; sin embargo, los usuarios se quejan de que sigue el mal servicio.
Los conductores de transporte público están obligados a :
- Portar su licencia para conducir tipo “C” vigente y visible.
- Retirar vidrios polarizados de las unidades.
- Realizar revisiones periódicas en luces, puertas, pasamanerías, llantas y frenos.
- Mantener las unidades en condiciones óptimas de limpieza.