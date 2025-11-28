Cierres viales por bloqueos y eventos artísticos en varias alcaldías de CDMX hoy

Para hoy viernes 28 de noviembre se tienen previstos 9 bloqueos y otros eventos artísticos en diferentes alcaldías de CDMX, así que te recomendamos que busques alternativas viales para que evites quedarte varado en el tráfico.

¿En qué alcaldías habrá bloqueos hoy?

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), habrá movilizaciones sociales en:

Alcaldía Cuauhtémoc

A las 09:00 horas en Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México ubicado en Xocongo No. 58, colonia Tránsito.

A las 10:30 en Juzgados Penales del Poder Judicial de la Ciudad de México Dr. Lavista No. 114, colonia Doctores.

A las 14:00 horas en Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos” (Rinconada 4:20) Rinconada de Jesús y José María Pino Suárez, colonia Centro Histórico.

Alcaldía Iztapalapa

A las 13:00 horas en Clínica Condesa Iztapalapa Combate de Celaya No. 352, colonia U.H. Vicente Guerrero.

Alcaldía Milpa Alta

A las 10:00 horas en Explanada de la Alcaldía Milpa Alta Av. México Norte y Constitución, colonia Villa Milpa Alta.

Alcaldía Álvaro Obregón

A las 11:00 horas en Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Av. Constituyentes No. 947 , colonia Belén de las Flores.

Alcaldía Azcapotzalco

A las 15:00 horas en Colegio de Bachilleres, Plantel 1 “El Rosario” Av. de las Culturas y Cultura Norte, colonia El Rosario.

Alcaldía Benito Juárez

A las 15:00 horas en Plaza Mayorazgo Real de Mayorazgo y Av. Universidad, colonia Xoco.

Alcaldía Venustiano Carranza

A las 18:00 horas en Cámara de Diputados ubicada en H. Congreso de la Unión No. 66, colonia El Parque.

Rodadas y eventos artísticos

Además de las movilizaciones sociales se realizarán otros eventos artísticos:

A las 10:00 horas será el cierre de Danza Pilares en la explanada de Bellas Artes.

En Palacio de Bellas Artes habrá una rodada en patines a las 19:30 horas.

Fangoria se presentará a las 18:00 horas en el Palacio de los Deportes.

También habrá eventos en el Teatro Metropólitan, Frontón México y Auditorio BlackBerry.

