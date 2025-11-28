“45 minutos para avanzar cuatro estaciones": El Metro CDMX hoy ‘hace base’ en estas líneas

El personal del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX inició operaciones en todas las líneas sin reportar incidentes durante los primeros minutos. Sin embargo, conforme se acerca la "hora pico", usuarios señalan retrasos y aglomeraciones en al menos dos rutas. Conoce todos los detalles sobre el estado de este importante transporte hoy viernes 28 de octubre.

¿Qué pasa con el Metro CDMX hoy viernes 28 de noviembre?

El primer corte oficial del estatus del servicio compartido en los canales informativos del Metro detalló que las líneas con más demora entre trenes son la 2 y la B, pues las y los pasajeros deben esperar hasta 6 minutos.

Aunque las autoridades reportan ese tiempo de espera, usuarios en redes sociales aseguran que los trenes permanecen detenidos por más de 10 minutos.

"L2 totalmente colapsada, más de 10 minutos por estación" "LÍnea 2 no se que esta pasando, 45 minutos en avanzar solo 4 estaciones", "Más de 15 minutos en Hidalgo y no pasa ningún tren, que asco de servicio siempre lo mismo", "Buenos días, la línea azul parada, me subí hace 10 minutos en Chabacano, el vagón completamente lleno. No hay avance en ninguna de las 2 direcciones".

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



— MetroCDMX (@MetroCDMX) November 28, 2025

Línea 5 del Metrobús CDMX sin servicio

La Línea 5 del Metrobús CDMX se encuentra fuera de servicio por una obstrucción de carril, situación que ha generado afectaciones para los usuarios que dependen de esta ruta para sus traslados diarios. Las autoridades trabajan en restablecer la operación lo antes posible.



Servicio de: Río de los Remedios a Las Bombas.

Sin servicio: Vista Hermosa a Preparatoria 1.

⚠AVISO L5



1⃣Toma en cuenta, por obstrucción de carril.

Servicio de: Río de los Remedios ↔️Las Bombas.

❌Sin servicio: Vista Hermosa a Preparatoria 1.

(Actualización 05:08 h).

Consulta actualización del Estado de Servicio en: https://t.co/KYPFkxMmrU #MovilidadCDMX — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) November 28, 2025

SEP confirma megapuente hoy 28 de noviembre

Pese a que alumnos no tienen clases hoy debido a reunión del Consejo Técnico Escolar (CTE), el transporte en la capital sigue colapsado.

La SEP anunció el último megapuente del calendario escolar 2025-2026 para los estudiantes de educación básica, que abarca preescolar, primaria y secundaria. El periodo de descanso será de tres días consecutivos, iniciando el viernes 28 de noviembre y concluyendo el domingo 30 de noviembre.

