Jueves de peregrinaciones hacia la Basílica y bloqueos en CDMX, alternativas viales de hoy

Hoy jueves 27 de noviembre de 2025 será un día relajado en cuanto a bloqueos y manifestaciones en la Ciudad de México, sin embargo, sí habrá algunos cierres viales que debes tomar en cuenta para llegar a tiempo a tu destino.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, este jueves habrá concentraciones de trabajadores de los centros integrales de atención a personas en situación de calle, estudiantes de la UNAM y padres de los 42 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Inseguridad tiene hartos a los transportistas [VIDEO] Transportistas denuncian robos y extorsiones al alza, carreteras deterioradas y falta de respuesta oficial; convocan megabloqueo nacional el 24 de noviembre.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Peregrinaciones en CDMX

Hay afectaciones viales en la Gustavo A. Madero por una peregrinación con dirección a la Basílica de Guadalupe. Las alternativas viales son Vanguardia sobre Avenida del Trabajo y Rivero.

#AlMomento🚶‍♂️🚶‍♀️🚶 Continúa peregrinación con dirección a la Basílica de Guadalupe.



➡️ Vanguardia sobre Avenida del Trabajo y Rivero.#OjosDeLaCiudad#MovilidadCDMX #C5CorazónDeLaCDMX — C5 CDMX (@C5_CDMX) November 27, 2025

¿En dónde habrá bloqueos hoy?

A las 8:00 de la mañana, trabajadores de los centros integrales de atención a personas en situación de calles se manifestarán en el Centro de Asistencia e Integración Social Coruña Avenida Canal de Garay y Sabadel, colonia Ampliación Bellavista, alcaldía Iztapalapa. Exigen mejoras laborales y un alto al acoso laboral y maltrato de género.

se manifestarán en el Centro de Asistencia e Integración Social Coruña Avenida Canal de Garay y Sabadel, colonia Ampliación Bellavista, alcaldía Iztapalapa. Exigen mejoras laborales y un alto al acoso laboral y maltrato de género. A las 9:30 horas el movimiento Nueva Aztlán se manifestará en la oficinas centrales de la Secretaría de Administración y Finanzas, que se ubica en Avenida Niños Héroes y Dr. Lavista, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Se manifestarán en defensa de 2 inmuebles ubicados en Dr. Andrade y Niños Héroes, para la construcción de vivienda asequible.

se manifestará en la oficinas centrales de la Secretaría de Administración y Finanzas, que se ubica en Avenida Niños Héroes y Dr. Lavista, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Se manifestarán en defensa de 2 inmuebles ubicados en Dr. Andrade y Niños Héroes, para la construcción de vivienda asequible. A las 15:00 horas, estudiantes organizados de la Facultad de Economía de la UNAM sostendrán una mesa de trabajo para tratar con respecto a su pliego petitorio de demandas: implementación de protocolos de seguridad y una mejor atención a la salud mental.

Padres de los 43 Normalistas de Ayotzinapa

A las 16:30 horas, padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa se manifestarán frente al Palacio Nacional para exigir al estado la verdad y justicia para los responsables involucrados en la desaparición de sus hijos.

Protestan Normalistas de Ayotzinapa con petardos, pintas e incendios; exigen al gobierno esclarecer el caso [VIDEO] Normalistas de Ayotzinapa protestan en varios puntos de Guerrero. Exigen al gobierno esclarecer el caso de los 43 desaparecidos tras 11 años de impunidad.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.