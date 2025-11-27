Jueves de peregrinaciones hacia la Basílica y bloqueos en CDMX, alternativas viales de hoy
Toma precauciones: Hay peregrinaciones hacia la Basílica de Guadalupe y bloqueos hoy por mejoras laborales en el Centro y Oriente de la capital.
Hoy jueves 27 de noviembre de 2025 será un día relajado en cuanto a bloqueos y manifestaciones en la Ciudad de México, sin embargo, sí habrá algunos cierres viales que debes tomar en cuenta para llegar a tiempo a tu destino.
De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, este jueves habrá concentraciones de trabajadores de los centros integrales de atención a personas en situación de calle, estudiantes de la UNAM y padres de los 42 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Peregrinaciones en CDMX
Hay afectaciones viales en la Gustavo A. Madero por una peregrinación con dirección a la Basílica de Guadalupe. Las alternativas viales son Vanguardia sobre Avenida del Trabajo y Rivero.
#AlMomento🚶♂️🚶♀️🚶 Continúa peregrinación con dirección a la Basílica de Guadalupe.— C5 CDMX (@C5_CDMX) November 27, 2025
➡️ Vanguardia sobre Avenida del Trabajo y Rivero.#OjosDeLaCiudad#MovilidadCDMX #C5CorazónDeLaCDMX
¿En dónde habrá bloqueos hoy?
- A las 8:00 de la mañana, trabajadores de los centros integrales de atención a personas en situación de calles se manifestarán en el Centro de Asistencia e Integración Social Coruña Avenida Canal de Garay y Sabadel, colonia Ampliación Bellavista, alcaldía Iztapalapa. Exigen mejoras laborales y un alto al acoso laboral y maltrato de género.
- A las 9:30 horas el movimiento Nueva Aztlán se manifestará en la oficinas centrales de la Secretaría de Administración y Finanzas, que se ubica en Avenida Niños Héroes y Dr. Lavista, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Se manifestarán en defensa de 2 inmuebles ubicados en Dr. Andrade y Niños Héroes, para la construcción de vivienda asequible.
- A las 15:00 horas, estudiantes organizados de la Facultad de Economía de la UNAM sostendrán una mesa de trabajo para tratar con respecto a su pliego petitorio de demandas: implementación de protocolos de seguridad y una mejor atención a la salud mental.
Padres de los 43 Normalistas de Ayotzinapa
A las 16:30 horas, padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa se manifestarán frente al Palacio Nacional para exigir al estado la verdad y justicia para los responsables involucrados en la desaparición de sus hijos.
