¿Niños o mascotas? Razones por las que no te pueden negar rentar una vivienda en CDMX

La Ciudad de México (CDMX) dio un paso muy grande en materia de derechos habitaciones, ya que de manera oficial se prohíbe que a una persona se le niegue rentar en caso de tener hijos o mascotas .

El lunes 27 de octubre se publicó en la Gaceta Oficial una reforma a la Ley de Vivienda que establece que por ningún motivo se negará la adquisición o renta por cohabitación con infancias y seres sintientes (mascotas).

Por estos motivos no te pueden negar rentar o comprar una vivienda

Condición económica

Origen étnico o nacional

Apariencia física

Color de piel

Lengua

Género

Edad

Discapacidades

Condición Social

Situación migratoria

Condiciones de salud

Embarazo

Religión

Opiniones

Preferencia sexual

Identidad de género

Expresión de género

Características sexuales

Estado civil

Creencias políticas

Habitar con niños o menores de edad

Habitar con seres sintientes

¿Cuándo entró en vigor la nueva reforma de vivienda?

La nueva medida entró en vigor este martes 28 de octubre, es decir un día después de su publicación en la Gaceta de la Ciudad de México. Para llegar a la implementación se pasó por la aprobación de la iniciativa para cambiar el artículo 4 , luego de la propuesta presentada por la Comisión de Vivienda.

¿Por qué se hicieron cambios en la Ley de Vivienda?

Se tomó la decisión de reformar el artículo 4 de la Ley de Vivienda para la Ciudad de México, presentado por la Comisión de Vivienda, para atacar la problemática que genera la discriminación que sufren las personas que desean rentar una vivienda y no lo pueden hacer por tener hijos o animales de compañía.

El diputado César Emilio Guijosa Hernández señaló ante el pleno del Congreso en agosto que con la reforma al artículo 4 se busca fortalecer el derecho humano a una vivienda adecuada, mediante la eliminación de prácticas discriminatorias. La prohibición de rentar en la CDMX si los interesados tienen mascotas también ha influido en el abandono de animales.

