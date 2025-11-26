Marcha, bloqueos y rodadas provocarán cierres viales en varias alcaldías de CDMX hoy

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó a través de la Agenda de Movilizaciones que para hoy 26 de noviembre de 2025 se tienen previstas 1 marcha y 10 bloqueos en diferentes alcaldías de la CDMX.

Marchas y bloqueos en CDMX hoy

Así que te recomendamos tomar previsiones pues se llevarán a cabo las siguientes movilizaciones :

Alcaldía Cuauhtémoc

A las 10:00 horas en Edificio de Gobierno ubicado en Plaza de la Constitución No. 2, colonia Centro Histórico.

A las 11:00 horas en Parque de la Ciudadela Emilio Dondé y Enrico Martínez, colonia Centro.

A las 16:00 horas habrá una marcha del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez.

Alcaldía Venustiano Carranza

Durante el día en Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión No. 66, colnia El Parque.

09:00 horas en Estación “Candelaria” líneas 1 y 4 del Sistema de Transporte Colectivo Metro H. Congreso de la Unión y Candelaria, colonia La Candelaria.

A las 10:30 en Terminal 2 del Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México Av. Fuerza Aérea Mexicana, colonia Aviación Civil.

Alcaldía Gustavo A. Madero

A las 09:00 horas en Juzgados Penales Anexos al Reclusorio Preventivo Norte Jaime Nuno No. 205, colonia Zona Escolar.

Alcaldía Iztapalapa

A las 10:30 horas en Reclusorio Preventivo Varonil Oriente Av. Reforma No. 100, colonia Lomas de San Lorenzo.

Alcaldía Miguel Hidalgo

A las 12:00 horas en Conservatorio Nacional de Música Av. Presidente Masaryk No. 582, colonia Polanco II Sección.

Alcaldía Tlalpan

A las 14:00 horas en Estación “Fuentes Brotantes”, línea 1 del Metrobús Av. Insurgentes Sur y Camino Fuentes Brotantes, colonia Santa Úrsula Xitla.

¿En dónde habrá rodadas hoy?

Además, se tienen previstas rodadas en:

Alcaldía Iztapalapa y Cuauhtémoc

21:00 horas en Parque “Iztapasauria” Calle 71 No. 1, colonia Santa Cruz Meyehualco.

21:30 horas en Monumento “Cabeza de Juárez” Av. Guelatao, colonia Ejército de Oriente Indeco II.

22:00 horas en Gasolinera PEMEX Calz. de la Viga No. 44, colonia Esperanza.

Alcaldía Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo

06:50 horas en People for Bikes “Roma”, Zacatecas No. 55, colonia Roma Norte.

07:20 horas en Parque Aztlán, Av. de los Compositores s/n, colonia Bosque de Chapultepec II Sección.

Alcaldía Tlalpan

07:00 horas en Boulevard Picacho Ajusco No. 528, colonia Lomas de Padierna.

Alcaldía Gustavo A. Madero

20:00 horas en Av. Euzkaro y Calz. de los Misterios, colonia Tepeyac Insurgentes.

Alcaldía Cuauhtémoc

20:45 horas en Torre del Caballito con destino al Estado de México.

