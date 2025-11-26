Marcha, bloqueos y rodadas provocarán cierres viales en varias alcaldías de CDMX hoy
Si eres automovilista, te recomendamos tomar previsiones y buscar alternativas viales debido a que hoy habrá una marcha y varios bloqueos en CDMX.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó a través de la Agenda de Movilizaciones que para hoy 26 de noviembre de 2025 se tienen previstas 1 marcha y 10 bloqueos en diferentes alcaldías de la CDMX.
Marchas y bloqueos en CDMX hoy
Así que te recomendamos tomar previsiones pues se llevarán a cabo las siguientes movilizaciones :
Alcaldía Cuauhtémoc
A las 10:00 horas en Edificio de Gobierno ubicado en Plaza de la Constitución No. 2, colonia Centro Histórico.
A las 11:00 horas en Parque de la Ciudadela Emilio Dondé y Enrico Martínez, colonia Centro.
A las 16:00 horas habrá una marcha del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez.
Alcaldía Venustiano Carranza
Durante el día en Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión No. 66, colnia El Parque.
09:00 horas en Estación “Candelaria” líneas 1 y 4 del Sistema de Transporte Colectivo Metro H. Congreso de la Unión y Candelaria, colonia La Candelaria.
A las 10:30 en Terminal 2 del Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México Av. Fuerza Aérea Mexicana, colonia Aviación Civil.
Alcaldía Gustavo A. Madero
A las 09:00 horas en Juzgados Penales Anexos al Reclusorio Preventivo Norte Jaime Nuno No. 205, colonia Zona Escolar.
Alcaldía Iztapalapa
A las 10:30 horas en Reclusorio Preventivo Varonil Oriente Av. Reforma No. 100, colonia Lomas de San Lorenzo.
Alcaldía Miguel Hidalgo
A las 12:00 horas en Conservatorio Nacional de Música Av. Presidente Masaryk No. 582, colonia Polanco II Sección.
Alcaldía Tlalpan
A las 14:00 horas en Estación “Fuentes Brotantes”, línea 1 del Metrobús Av. Insurgentes Sur y Camino Fuentes Brotantes, colonia Santa Úrsula Xitla.
¿En dónde habrá rodadas hoy?
Además, se tienen previstas rodadas en:
Alcaldía Iztapalapa y Cuauhtémoc
21:00 horas en Parque “Iztapasauria” Calle 71 No. 1, colonia Santa Cruz Meyehualco.
21:30 horas en Monumento “Cabeza de Juárez” Av. Guelatao, colonia Ejército de Oriente Indeco II.
22:00 horas en Gasolinera PEMEX Calz. de la Viga No. 44, colonia Esperanza.
Alcaldía Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo
06:50 horas en People for Bikes “Roma”, Zacatecas No. 55, colonia Roma Norte.
07:20 horas en Parque Aztlán, Av. de los Compositores s/n, colonia Bosque de Chapultepec II Sección.
Alcaldía Tlalpan
07:00 horas en Boulevard Picacho Ajusco No. 528, colonia Lomas de Padierna.
Alcaldía Gustavo A. Madero
20:00 horas en Av. Euzkaro y Calz. de los Misterios, colonia Tepeyac Insurgentes.
Alcaldía Cuauhtémoc
20:45 horas en Torre del Caballito con destino al Estado de México.
