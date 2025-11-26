inklusion.png Sitio accesible
Taxistas protestan en el AICM; aseguran que no pueden trabajar por la remodelación

Los trabajos de remodelación en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) han afectado la actividad económica de los taxistas

Publicado por: Marco Antonio Campuzano
  • Los taxistas ya no se pueden estacionar en la puerta 1 y 2 del AICM
  • Aseguran que las remodelaciones han afectado su trabajo y que la organización fue muy mala
  • Piden destituir a la persona encargada de la logística de las remodelaciones en el AICM
