Miles de autos descansan este jueves 27 de noviembre por el Hoy No Circula

Recordemos que el programa del Hoy No Circula aplica en la Ciudad de México y en el Estado de México desde hace décadas, con el objetivo de reducir la emisión de contaminación para cuidar el medio ambiente y la salud de los millones de habitantes.

Es así que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) estableció un sistema en el que diferentes autos deben quedarse en casa según el día de la semana, a partir de su terminación de plaga, holograma y color del engomado.

Autos que no circulan el jueves 27 de noviembre

Para los días jueves, las autoridades establecieron que los autos que deben quedarse en casa son los siguientes:



Terminación de placas 1 y 2

Holograma de verificación 1 y 2

Engomado color verde

Recordando que el programa del Hoy No Circula aplica desde las 05:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche, durante la mayor parte del día, con el propósito de que la emisión de contaminantes sea la menor posible.

Edomex anuncia cambios en el Hoy No Circula

La Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México anunció un cambio muy importante al programa del Hoy No Circula para el mes de diciembre 2025 y para los primeros días de enero 2026.

Específicamente, ahora los autos con placas extranjeras o con permisos de importación temporal vigente quedarán libres del Hoy No Circula . Normalmente no pueden salir de casa, pero ahora, en época navideña, no tendrán nada de qué preocuparse.

La multa del Hoy No Circula

Según el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México (CDMX) las personas que no respeten el Hoy No Circula en turno, se pueden hacer acreedores a multas que van de los 2 mil 262.8 hasta los 3 mil 394.2 pesos, esto dependiendo de la gravedad de la infracción cometida.

Vale la pena mencionar que la policía de tránsito está completamente facultada en remitir al vehículo infractor al corralón, lugar en el cual se deberá efectuar el pago correspondiente a la multa emitida por los oficiales.

