Alerta vial: Bloqueo en ambos sentidos de la Picacho Ajusco también afecta en Periférico Sur

Hay un bloqueo en ambos sentidos de la carretera Picacho Ajusco, a la altura de Jardines de la Montaña, en la alcaldía de Tlalpan, al sur de la CDMX. Estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) se manifiestan para entregar un pliego petitorio a las autoridades del plantel.

Gracias a este bloqueo, cientos de automovilistas han sido afectados y se registran severas afecciones vehiculares en la zona, las cuales se han extendido hasta Periférico Sur, con varias filas en los carriles laterales.

¿Por qué bloquearon la Picacho Ajusco?

Los estudiantes están hartos de los problemas que hay en la universidad , desde asuntos de seguridad hasta el mantenimiento de las instalaciones y el apoyo de las becas.

La situación se ha complicado tanto que solicitan la presencia de la rectora para poder discutir los términos y llegar a un acuerdo que sea aceptable conforme a su pliego petitorio.

¡Atención! 🔴🚧 Alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional (@UPN_MX) bloquean la carretera Picacho Ajusco, a la altura de Jardines de la Montaña, Tlalpan. Exigen la presencia de la Rectora para que dé dé solución a un pliego petitorio donde resaltan asuntos como la seguridad,…

Rutas alternas por bloqueo en la Picacho Ajusco

Es así que el bloqueo en la Picacho Ajusco ha provocado una fila de tráfico que va más allá de Six Flags (en dirección al Ajusco) con una larga, larga fila de autos que ha quedado atrapada por el bloqueo. Lo mejor es evitar la vialidad y utilizar alguna de las siguientes rutas:



Insurgentes Sur

Av. Unión

Este bloqueo se une a todos los demás que han afectado la circulación en la Ciudad de México; han sido diferentes motivos para cerrar la circulación, pero miles de personas han sufrido.

