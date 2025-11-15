inklusion.png Sitio accesible
Agreden, amenazan y roban a familia que participó pacíficamente en la marcha de la Generación Z

En marcha en CDMX, una familia que participó pacíficamente fue agredida por policías de la SSC, golpean, roban y amenazan a menor y madre discapacitada.

Actualizado el 15 noviembre 2025 16:12hrs
Publicado por: Adriana Juárez Miranda
  • En la marcha de la Generación Z del 15 de noviembre en CDMX, la señora Reyes y sus hijas, incluyendo una menor, fueron atacadas por elementos de la SSC pese a su participación pacífica y sin provocación
  • La agresión policial incluyó golpiza a la hermana mayor, jalones de cabello y golpes físicos, mientras la mamá discapacitada en silla de ruedas fue empujada y amenazada de muerte por los uniformados
  • Robo de teléfono a la señora Reyes durante el incidente de represión en el Zócalo, donde la familia solicitó ayuda a cámaras de ADN40 para recuperarlo, destacando la vulnerabilidad de participantes con discapacitados
  • Amenazas de la SSC a la familia entera, incluyendo a la niña que lloró desesperada denunciando “le pegaron a mi hermana”, en medio de gases lacrimógenos y choques que desvirtuaron la protesta por transparencia y fin de corrupción
  • La brutalidad policial en la marcha Generación Z resalta la impunidad de la SSC CDMX, con heridos como jóvenes de 20-23 años por piedras lanzadas por agentes, afectando a familias, niños y discapacitados en demanda de justicia y democracia
CDMX
