Agreden, amenazan y roban a familia que participó pacíficamente en la marcha de la Generación Z

En la marcha de la Generación Z del 15 de noviembre en CDMX, la señora Reyes y sus hijas, incluyendo una menor, fueron atacadas por elementos de la SSC pese a su participación pacífica y sin provocación
La agresión policial incluyó golpiza a la hermana mayor, jalones de cabello y golpes físicos, mientras la mamá discapacitada en silla de ruedas fue empujada y amenazada de muerte por los uniformados
Robo de teléfono a la señora Reyes durante el incidente de represión en el Zócalo, donde la familia solicitó ayuda a cámaras de ADN40 para recuperarlo, destacando la vulnerabilidad de participantes con discapacitados
Amenazas de la SSC a la familia entera, incluyendo a la niña que lloró desesperada denunciando “le pegaron a mi hermana”, en medio de gases lacrimógenos y choques que desvirtuaron la protesta por transparencia y fin de corrupción
La brutalidad policial en la marcha Generación Z resalta la impunidad de la SSC CDMX, con heridos como jóvenes de 20-23 años por piedras lanzadas por agentes, afectando a familias, niños y discapacitados en demanda de justicia y democracia