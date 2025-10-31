Lista de autos con restricciones en CDMX y Edomex por el Hoy No Circula este viernes 31 de octubre

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer que el programa Hoy No Circula de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) de este viernes 31 de octubre, aplicará para un sector específico de la población en un horario que va de las 05:00 a las 22:00 horas.

De acuerdo con el calendario semanal emitido por las autoridades del Valle de México, los autos con restricciones por el programa de movilidad son los siguientes:

Autos con engomado azul

Autos con terminación de placa 9 y 0

Autos con holograma 1 y 2 que cuenten con las especificaciones antes mencionadas

Es importante mencionar que los tres puntos antes mencionados se deben cumplir en su totalidad para que el Hoy No Circula sea efectivo para las y los conductores.

Multas por no respetar el Hoy No Circula en CDMX

El Reglamento de Tránsito establece que no respetar este programa de movilidad en la capital del país, puede generar multas que van de los 2 mil 262.8 hasta los 3 mil 394.2 pesos, esto dependiendo de la gravedad de la infracción cometida.

Además, se señala que las autoridades correspondientes están facultadas para remitir al corralón al carro infractor. Será dentro de estos depósitos vehiculares, que se deberán efectuar los pagos de las multas emitidas.

Autos exentos al Hoy No Circula en CDMX y Edomex

A pesar de las restricciones que se aplican en la CDMX y algunos municipios conurbados del Edomex por el Hoy No Circula , la misma CAMe señala que los autos eléctricos, híbridos y aquellos con holograma de verificación 0 y 00 quedan exentos a este programa de movilidad.

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚘hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/6pczM2VKxE — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) October 26, 2025

Municipios del Edomex en donde aplica el programa de circulación

Los municipios del Estado de México en los que se pueden emitir sanciones por este programa, son:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Quiénes son los policías que pueden infraccionar en CDMX y Edomex?

Vale la pena señalar que las únicas autoridades que están facultadas para emitir multas y sanciones a los automovilistas de la CDMX y el Edomex, son aquellas con la leyenda de “Policía de Tránsito” y aquellos uniformados que tengan el gafete “autorizado para infraccionar”.

