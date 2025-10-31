Lista de autos con restricciones en CDMX y Edomex por el Hoy No Circula este viernes 31 de octubre
La CAMe establece que el Hoy No Circula aplica de las 05:00 a las 22:00 horas tanto en CDMX como en el Edomex; multas y sanciones por no respetarlo.
La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer que el programa Hoy No Circula de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) de este viernes 31 de octubre, aplicará para un sector específico de la población en un horario que va de las 05:00 a las 22:00 horas.
De acuerdo con el calendario semanal emitido por las autoridades del Valle de México, los autos con restricciones por el programa de movilidad son los siguientes:
- Autos con engomado azul
- Autos con terminación de placa 9 y 0
- Autos con holograma 1 y 2 que cuenten con las especificaciones antes mencionadas
Es importante mencionar que los tres puntos antes mencionados se deben cumplir en su totalidad para que el Hoy No Circula sea efectivo para las y los conductores.
Multas por no respetar el Hoy No Circula en CDMX
El Reglamento de Tránsito establece que no respetar este programa de movilidad en la capital del país, puede generar multas que van de los 2 mil 262.8 hasta los 3 mil 394.2 pesos, esto dependiendo de la gravedad de la infracción cometida.
Además, se señala que las autoridades correspondientes están facultadas para remitir al corralón al carro infractor. Será dentro de estos depósitos vehiculares, que se deberán efectuar los pagos de las multas emitidas.
Autos exentos al Hoy No Circula en CDMX y Edomex
A pesar de las restricciones que se aplican en la CDMX y algunos municipios conurbados del Edomex por el Hoy No Circula , la misma CAMe señala que los autos eléctricos, híbridos y aquellos con holograma de verificación 0 y 00 quedan exentos a este programa de movilidad.
Municipios del Edomex en donde aplica el programa de circulación
Los municipios del Estado de México en los que se pueden emitir sanciones por este programa, son:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chicoloapan
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco
¿Quiénes son los policías que pueden infraccionar en CDMX y Edomex?
Vale la pena señalar que las únicas autoridades que están facultadas para emitir multas y sanciones a los automovilistas de la CDMX y el Edomex, son aquellas con la leyenda de “Policía de Tránsito” y aquellos uniformados que tengan el gafete “autorizado para infraccionar”.
