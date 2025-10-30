Harán una mega ofrenda; así es cómo pueden proyectar la foto de tu ser querido en el mural del WTC

En el marco del Día de Muertos, J. García López presenta una emotiva iniciativa que invita a las familias a honrar a sus seres queridos con un homenaje visual sin precedentes. El mural del World Trade Center (WTC) titulado “Bienvenidos”, se proyectará el domingo 02 de noviembre en el Huge Board en CDMX, creando un espacio simbólico donde la memoria se transforma en arte.

Esta obra colectiva busca reflejar el amor eterno que une a las familias mexicanas, utilizando fotografías, flores de cempasúchil y gestos característicos de cada persona como elementos centrales. El mural no solo celebra la vida de quienes partieron, sino que también fortalece el vínculo emocional de quienes los recuerdan, convirtiéndose en un punto de encuentro espiritual en el corazón de la capital.

¿Cómo será el homenaje visual?

El mural “Bienvenidos” es un lienzo digital compuesto por miles de fotografías enviadas por ciudadanos de todo el país. Cada imagen, integrada con detalles de color y luz, cobra vida entre pétalos de cempasúchil, simbolizando la conexión entre el pasado y el presente.

La proyección en el WTC no solo será una experiencia estética, sino también un acto de unión social. Miles de personas podrán contemplar este tributo desde las calles o en redes sociales, recordando que el amor no desaparece con el tiempo, sino que se transforma en memoria y presencia constante.

¿Cómo participar y dejar tu huella en el mural conmemorativo?

Participar es un proceso sencillo que cualquier persona puede realizar desde casa. Basta con ingresar al sitio www.jglbienvenidos.com.mx, subir una fotografía significativa del ser querido y añadir una breve descripción de su gesto o hábito más entrañable.

Las imágenes serán recopiladas hasta el 1º de noviembre, y cada una formará parte del mural proyectado un día después. Además, los participantes pueden compartir su aportación en redes sociales con el hashtag #BienvenidosJGL, fomentando así una cadena de amor y memoria que atraviesa generaciones.

¿Qué más trae la campaña "Bienvenidos"?

La campaña “Bienvenidos” es una experiencia sensorial y multimedia que abarca vallas publicitarias, redes sociales, prensa y eventos culturales. Cada espacio contará historias reales, consejos para altares y recetas tradicionales, promoviendo la unión familiar durante el mes de noviembre.

Siguiendo las cuentas oficiales de J. García López en redes, los usuarios podrán descubrir tips para mantener las flores frescas o elaborar un pan de muerto casero, reforzando el sentido de comunidad. De esta forma, la marca convierte el mural WTC por Día de Muertos en un símbolo de amor eterno y memoria compartida.

