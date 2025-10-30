Desalojan clínica de especialidades dentales en CDMX por amenaza de bomba

La Clínica de Especialidades Dentales "Dr. Honorato Villa Acosta" fue desalojada de última hora después de que se reportara una supuesta amenaza de bomba este jueves 30 de octubre.

La alerta ocasionó el desalojo tanto de pacientes como de personal médico, quienes esperan instrucciones de personal de Protección Civil y las autoridades para volver a ingresar a la clínica.

🚨#AlertaADN



Servicios de emergencia atienden el reporte de una supuesta amenaza de bomba en la Clínica de Especialidades Dentales “Dr. Honorato Villa Acosta” que ocasionó el desalojo de los pacientes y el personal médico



— adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 30, 2025

¿Qué se sabe de la supuesta amenaza de bomba?

De acuerdo con los primeros reportes, médicos encontraron una cartulina con una advertencia de artefacto explosivo en uno de los baños, por lo que rápidamente llamaron a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX).

En el lugar ya se encuentra el equipo especial Zorros, un cuerpo de élite dotado con tácticas y técnicas policiales especializadas de respuesta inmediata.

El equipo se encarga de:

Intervención en situaciones de manejo de crisis

Negociación en situación de rehenes

Evitar atentados de cualquier índole

Detección y desactivación de artefactos explosivos

Intervención acuática (buzos tácticos)

Auxilio a la población en inundaciones

¿En dónde está ubicada la clínica de especialidades dentales?

La clínica de especialidades dentales pertenece al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y se ubica en está en Eje 1 Puente 346, Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc.

Amenazas de bomba en la CDMX

Hay que señalar que esta amenaza de bomba se suma a las que se han registrado en las facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o en las preparatorias después del asesinato del estudiante en el CCH Sur , lo que ha provocado miedo entre la comunidad estudiantil.

