Embellecen la CDMX; lista de obras que se harán alrededor del Estadio Azteca por el Mundial 2026

A poco más de seis meses de que inicie el Mundial 2026 de la FIFA en México, Estados Unidos y Canadá, la Jefa de Gobierno de la capital del país, Clara Brugada, dio el banderazo de salida de las obras en las inmediaciones del Estadio Azteca para recibir a los miles de aficionados que disfrutarán de la Copa del Mundo.

De acuerdo con las autoridades de la Ciudad de México (CDMX), las obras que se tienen previstas como parte de las labores para el torneo internacional de la FIFA, son las siguientes:

Modernización del Centro de Transferencia Modal (Cetram) de Huipulco

Mejoras en el Tren Ligero (se contempla la adquisición de nuevas unidades)

Creación de un nuevo mercado en Huipulco

Biciestacionamiento

Remodelación del puente vehicular Circuito Estadio Azteca

Remodelación del puente peatonal de la zona

Rehabilitación de luminarias

¡Oficial! México enfrentará a Argentina en partido de preparación rumbo al Mundial 2026 [VIDEO] Argentina enfrentará a México en un amistoso previo al Mundial 2026, 15 días antes del inicio del torneo, aún sin fecha oficial.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cuándo terminan las obras del Estadio Azteca para el Mundial 2026?

Fue el pasado martes 28 de octubre que la Jefa de Gobierno de la CDMX inició con las obras de remodelación y reparación de las inmediaciones del Estadio Azteca, por lo cual se prevé que las obras en conjunto culminen en los primeros tres meses del próximo 2026.

Pese a ello, es importante tomar en cuenta que dentro de las obras se contempla la intervención de más de 16 mil metros cuadrados del Cetram de Huipulco, pues se harán mejoras sobre la cinta asfáltica, balizamiento, ampliación de banquetas, rehabilitación de luminarias y mucho más.

Con #JuegoLimpioPasoLimpio se mejora la infraestructura urbana y se fortalece la economía local, beneficiando a comerciantes y garantizando un espacio digno de trabajo.



Además, estamos impulsando más de 30 obras de cara al Mundial 2026 que brindarán múltiples beneficios a la… pic.twitter.com/tjGY516JjE — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 29, 2025

¿Cuándo termina la remodelación del Estadio Azteca?

En cuanto a las obras que continúan dentro del ahora llamado Estadio Banorte, se dio a conocer que se prevé que las labores culminen en marzo del próximo año en el marco del arranque del Mundial 2026 de la FIFA.

A pesar de ello, se ha reportado que las obras en el Coloso de Santa Úrsula presentan retrasos, por lo cual se especula que el inmueble podría alargar su periodo de intervención para recibir la próxima Copa del Mundo.

Obras previstas en CDMX por el Mundial 2026 de la FIFA

Más allá de las obras enlistadas en el inicio de esta nota, es importante señalar que las autoridades de la capital del país también contemplan la intervención en la Línea 2 del Metro CDMX, esto gracias a que conecta directamente con el Tren Ligero que desemboca en las inmediaciones del Estadio Azteca.

Otra de las obras que se realizan por motivos de la justa mundialista, es la ciclovía que se está construyendo sobre avenida Tlalpan.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.