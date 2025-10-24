Se registra incendio cerca del Monumento a la Revolución

Durante la noche de este 24 de octubre, se reportó un fuerte incendio en las inmediaciones del Monumento a la Revolución dentro de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX), lo cual generó la movilización de cuerpos de emergencia y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadan (SSC) en la zona.

Información que ha surgido hasta el momento sobre el incidente, señala que el incendio se registró en un restaurante llamado La Soldadera y el cual se ubica en el cruce de avenida de la República 157 en la colonia Tabacalera.

⚠️Se registra un incendio en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, en la colonia Tabacalera. Hasta el momento, se desconocen las causas del fuego y no se ha informado si hay personas heridas pic.twitter.com/1lRFSARIRT — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 25, 2025

¿Cómo inició el incendio en el restaurante La Soldadera cerca al Monumento a la Revolución?

Según información oficial emitida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), el incendio del restaurante ubicado a unos metros del Monumento a la Revolución se originó por un calentador ambiental de gas LP.

Las autoridades señalaron que derivado de esto, dos mesas, una lona, sillas y demás áreas fueron consumidas por el incendio, motivo por el cual elementos del Heróico Cuerpo de Bomberos tuvieron que controlar la emergencia.

Evacuan a 200 personas por incendio en La Soldadera

Es importante señalar que derivado de este conato de incendio , 50 personas entre clientes y trabajadores del restaurante La Soldadera fueron desalojados del lugar, así como otras 150 personas de un penthouse del inmueble que se encontraban en el inmueble.

A pesar de ello, las autoridades de la capital de la República Mexicana señalaron que no se reportaron personas lesionadas.

