Hospitalizan a hombre de 60 años por seguir una dieta recomendada por ChatGPT

Un hombre sin antecedentes médicos fue hospitalizado tras desarrollar síntomas neurológicos y psiquiátricos. El caso, publicado en Annals of Internal Medicine: Clinical Cases, expone cómo una recomendación errónea de ChatGPT llevó a un diagnóstico de bromismo, una intoxicación casi olvidada, pero aún peligrosa.

En adn40 te explicamos qué es el bromismo, cómo ocurrió el caso, qué riesgos existen al seguir consejos médicos de inteligencia artificial y por qué es vital consultar a profesionales de salud.

¿Qué es el bromismo y por qué vuelve a ser relevante?

El bromismo es una intoxicación causada por la acumulación de bromuro en el organismo. Fue común a principios del siglo XX debido al uso de sales de bromuro en medicamentos para insomnio y ansiedad, hasta que la FDA prohibió estos compuestos entre 1975 y 1989.

Hoy, el fácil acceso a productos con bromuro por internet provocó un resurgimiento de casos. Sus síntomas incluyen confusión, paranoia, alucinaciones, problemas de coordinación y alteraciones en la piel, pero puede revertirse si se diagnostica a tiempo.

El caso clínico: de la paranoia a la intoxicación severa

El paciente ingresó a urgencias con paranoia, sospechando que su vecino lo envenenaba. En horas desarrolló alucinaciones auditivas y visuales, lo que motivó su retención psiquiátrica.

Días después confesó que, al buscar alternativas a la sal común, ChatGPT le sugirió usar bromuro de sodio. Lo consumió durante tres meses, provocando niveles peligrosos de bromuro en sangre. El tratamiento incluyó diuresis salina y reposición de nutrientes, con recuperación completa tras tres semanas.

Riesgos de seguir consejos médicos de inteligencia artificial

Este caso evidencia que las herramientas de IA pueden generar recomendaciones peligrosas si se usan sin supervisión. Los autores del estudio comprobaron que ChatGPT 3.5 sugería bromuro como sustituto del cloruro, sin advertencias claras sobre su toxicidad.

OpenAI aclara que ChatGPT no está diseñado para diagnosticar ni tratar enfermedades, pero muchos usuarios lo usan como fuente principal de información médica, lo que puede derivar en errores graves.

Lecciones para médicos y pacientes

Los médicos deben considerar el uso de IA como posible origen de síntomas extraños y educar a los pacientes sobre los riesgos de la automedicación. Además, deben estar alertas al bromismo en casos de hipercloremia con brecha aniónica negativa.

Para los pacientes, la lección es clara, nunca sustituir la consulta médica por la respuesta de una IA, especialmente cuando se trata de cambios en dieta o consumo de sustancias.

