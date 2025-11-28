Muere familia completa por intoxicación de gas en Iztapalapa

Durante la tarde noche de este viernes 28 de noviembre, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el heroico cuerpo de bomberos de la Ciudad de México (CDMX), atendieron el reporte de una fuga de gas en la colonia San Juan Jalapa de la alcaldía Iztapalapa que derivó en la muerte de toda una familia.

Información recabada por Pablo Castorena, reportero de adn Noticias, señala que los hechos ocurrieron en un departamento ubicado en la calle Estrella número 750, esto tras el reporte de vecinos de la familia en cuestión.

¿Qué pasó en la colonia San Juan Jalapa de la alcaldía Iztapalapa?

Fueron los elementos del cuerpo de bomberos de la capital de la República, quienes tuvieron que derribar la puerta del domicilio en cuestión, en el cual se presentó una fuerte fuga de gas LP que provocó la muerte de una pareja y su hijo en la alcaldía Iztapalapa.

Por su parte, paramédicos del Centro Regular de Urgencias Médicas fueron quienes diagnosticaron a los tres integrantes de la familia sin signos vitales, por lo cual se dio aviso a la Fiscalía de la capital para iniciar con los trabajos de peritaje.

Recomendaciones para el uso de calentadores en invierno

Es importante mencionar que a lo largo de los años el Gobierno de México y autoridades de Protección Civil, han emitido una serie de recomendaciones para evitar intoxicaciones por gas LP en temporada de invierno, fechas en las que se suelen utilizar calentadores y demás herramientas por las bajas temperaturas.

Lo que destacan las autoridades mexicanas, es lo siguiente:

No usar braseros, hornos o estufas para calentar la casa

No dormir cerca de ningún tipo de calentador

Mantener bien ventilados los ambientes donde hay fuentes de combustión y de calor

Seguir las instrucciones de uso y mantenimiento de los calentadores

Revisa que no estén obstruidas las rejillas de ventilación

Mantener ventilada la zona en donde se ubique el calentador

¿Dónde reportar fugas de gas en CDMX?

Para reportar fugas de gas, las y los habitantes de la capital del país pueden comunicarse directamente al 911, número en el cual se atenderá la emergencia con el uso de unidades de seguridad.

