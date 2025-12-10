Marchas, bloqueos y rodadas provocarán cierres viales en CDMX

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la CDMX informó que hoy miércoles 10 de diciembre de 2025 habrá 3 marchas y 11 bloqueos en 3 alcaldías, por lo que habrá cierres viales.

Marchas en CDMX hoy

En la alcaldía Cuauhtémoc se tienen previstas las siguientes marchas:

Movimiento Pacífico por la Dignidad de la Práctica IFA ORISA realizará una movilización a las 07:30 horas en Plaza “Primo de Verdad” José María Pino Suárez y José María Izazaga, colonia Centro Histórico.

Integrantes de la Unidad Nacional Independiente en Resistencia se reunirán a las 10:30 horas en el Monumento a la Revolución con destino a la Secretaría de Gobernación.

La Comunidad Indígena Otomí Residente en la CDMX llevará a cabo una movilización a las 11:00 horas en la Torre del Caballito con dirección a la Secretaría de Gobernación.

¿En qué calles de CDMX habrá bloqueos hoy?

A las 08:30 horas habrá una concentración en Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales James Sullivan No. 133, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

En la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Digna Ochoa y Plácido No. 56, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc a las 09:00 horas habrá un bloqueo.

A las 10:00 horas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en José María Pino Suárez No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc habrá una manifestación.

En el Congreso de la Ciudad de México Donceles y Allende, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc habrá un bloqueo a las 10:30 horas.

A las 11:00 horas se llevarán a cabo movilizaciones en Monumento a la Revolución ubicado en Plaza de la República, colonia Tabacalera; en Plaza Tlaxcoaque

Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc y en Plaza de la Solidaridad Popocatépetl y Nayaritas, colonia Pedregal de Santa Úrsula, alcaldía Coyoacán.

En el Edificio de Gobierno ubicado en Plaza de la Constitución No. 2, colonia Centro Histórico habrá una movilización a las 13:00 horas.

A las 15:00 horas habrá un bloqueo en Conservatorio Nacional de Música Av. Pdte. Masaryk No. 582, colonia Polanco II Sección, alcaldía Miguel Hidalgo y en el Caballito de Reforma ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 10, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

En Av. Álvaro Obregón y Av. Insurgentes Sur, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc se realizará una movilización a las 18:00 horas.

