CDMX implementa el Operativo Basílica 2025; así cuidarán a los peregrinos

La SSC desplegó un operativo desde el pasado 6 hasta el 14 de diciembre para resguardar la llegada de peregrinos a la Basílica de Guadalupe.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.



Participan cinco mil 80 policías y un amplio equipo operativo : patrullas, drones, ambulancias, motoambulancias y helicópteros.

: patrullas, drones, ambulancias, motoambulancias y helicópteros. El objetivo es proteger la integridad física y patrimonial de feligreses y visitantes nacionales e internacionales.

nacionales e internacionales. El dispositivo incluye apoyo de la Policía Turística con traducciones en varios idiomas y cortes viales gestionados por Tránsito.

con traducciones en varios idiomas y gestionados por Tránsito. El C2, C5 y la Brigada de Vigilancia Animal reforzarán el monitoreo, atención a mascotas y difusión de información para facilitar la movilidad.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.