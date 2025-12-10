CDMX implementa el Operativo Basílica 2025; así cuidarán a los peregrinos
La SSC activó un operativo con más de 5 mil policías y apoyo tecnológico para resguardar a peregrinos en la Basílica y gestionar movilidad del 6 al 14 de diciembre.
La SSC desplegó un operativo desde el pasado 6 hasta el 14 de diciembre para resguardar la llegada de peregrinos a la Basílica de Guadalupe.
Suscríbete a
nuestro canal de Telegram
y lleva la información en tus manos.
- Participan cinco mil 80 policías y un amplio equipo operativo: patrullas, drones, ambulancias, motoambulancias y helicópteros.
- El objetivo es proteger la integridad física y patrimonial de feligreses y visitantes nacionales e internacionales.
- El dispositivo incluye apoyo de la Policía Turística con traducciones en varios idiomas y cortes viales gestionados por Tránsito.
- El C2, C5 y la Brigada de Vigilancia Animal reforzarán el monitoreo, atención a mascotas y difusión de información para facilitar la movilidad.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.