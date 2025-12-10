inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

“Queremos una Venezuela libre”, hija de María Corina Machado recibe Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre

CDMX implementa el Operativo Basílica 2025; así cuidarán a los peregrinos

La SSC activó un operativo con más de 5 mil policías y apoyo tecnológico para resguardar a peregrinos en la Basílica y gestionar movilidad del 6 al 14 de diciembre.

Videos,
Ciudad
Por: Ximena Ochoa

La SSC desplegó un operativo desde el pasado 6 hasta el 14 de diciembre para resguardar la llegada de peregrinos a la Basílica de Guadalupe.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

  • Participan cinco mil 80 policías y un amplio equipo operativo: patrullas, drones, ambulancias, motoambulancias y helicópteros.
  • El objetivo es proteger la integridad física y patrimonial de feligreses y visitantes nacionales e internacionales.
  • El dispositivo incluye apoyo de la Policía Turística con traducciones en varios idiomas y cortes viales gestionados por Tránsito.
  • El C2, C5 y la Brigada de Vigilancia Animal reforzarán el monitoreo, atención a mascotas y difusión de información para facilitar la movilidad.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
CDMX Virgen de Guadalupe