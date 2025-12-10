inklusion.png Sitio accesible
Hoy No Circula del miércoles 10 de diciembre: Restricciones por engomado y holograma

El programa Hoy No Circula miércoles aplica este 10 de diciembre con restricciones por engomado y holograma; consulta zonas, horarios y excepciones.

Hoy No Circula miércoles
El programa Hoy No Circula, impulsado por la Semovi, tiene como fin principal bajar los niveles de contaminación en la zona metropolitana al limitar el rodaje de autos particulares.|Getty Images
Notas,
Ciudad
Escrito por: Adriana Juárez Miranda

El programa Hoy No Circula de este miércoles 10 de diciembre opera en toda la Zona Metropolitana del Valle de México. La medida, aplicada por Semovi, Semot y la Came, busca reducir emisiones mediante una rotación vehicular basada en:

  • Engomado
  • Holograma
  • Terminación de placa

La jornada incluye horarios prolongados y lineamientos específicos para autos con verificación limitada o permisos provisionales.

La regla del día afecta a vehículos con hologramas 1 y 2 que tengan engomado rojo y placas terminadas en 3 o 4. También contempla excepciones para autos de bajas emisiones y flexibilidades para unidades verificadas en estados vecinos.

Autos restringidos: Engomado, holograma y placas

Los autos con holograma 1 o 2 son los principales sujetos a la medida, con descanso obligatorio para engomado rojo y placas 3 o 4. La Came mantiene este esquema por su impacto directo en las emisiones contaminantes. La disposición aplica de forma idéntica en CDMX y Edomex.

Autos con permisos provisionales siguen reglas similares a los hologramas 1 y 2. No circulan de 5:00 a 11:00 de lunes a jueves. A partir de las 11:00 pueden circular si no hay contingencia ambiental.

Horarios de operación: ¿Cuándo evitar el auto?

El periodo de restricción se mantiene de 5:00 a 22:00 horas. Autoridades ambientales señalan que estas horas concentran los mayores picos de ozono y tráfico. La medida excluye la madrugada para permitir maniobras esenciales, abastecimiento y traslados de bajo impacto.

Los sábados tienen un esquema especial para holograma 1 y 2, aunque no aplica hoy. La recomendación es evitar el uso del vehículo dentro del horario establecido para reducir riesgos de sanción.

Zonas donde opera: Alcaldías y municipios incluidos

El programa cubre las 16 alcaldías de la CDMX y 18 municipios conurbados del Edomex. Se suman Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco desde su incorporación en julio 2025. La amplitud territorial garantiza un efecto conjunto en movilidad y calidad del aire.

Habitantes de otras zonas del Edomex deben revisar disposiciones locales con Semot. La operación coordinada reduce confusiones entre jurisdicciones y facilita la vigilancia ambiental.

Multas, verificaciones y alternativas de movilidad

Las multas oscilan entre 20 y 30 UMAs y pueden incluir arrastre al corralón. Semovi recuerda mantener hologramas visibles y la verificación al corriente para evitar contratiempos. Un holograma 00 exenta de rotación semanal.

Opciones como Metro, Metrobús, trolebús, Cablebús, Suburbano, Ecobici o apps de ridesharing permiten desplazamientos eficientes durante el horario de restricción.

