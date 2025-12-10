Hoy No Circula del miércoles 10 de diciembre: Restricciones por engomado y holograma

El programa Hoy No Circula de este miércoles 10 de diciembre opera en toda la Zona Metropolitana del Valle de México. La medida, aplicada por Semovi, Semot y la Came, busca reducir emisiones mediante una rotación vehicular basada en:



Engomado

Holograma

Terminación de placa

La jornada incluye horarios prolongados y lineamientos específicos para autos con verificación limitada o permisos provisionales.

La regla del día afecta a vehículos con hologramas 1 y 2 que tengan engomado rojo y placas terminadas en 3 o 4. También contempla excepciones para autos de bajas emisiones y flexibilidades para unidades verificadas en estados vecinos.

Autos restringidos: Engomado, holograma y placas

Los autos con holograma 1 o 2 son los principales sujetos a la medida, con descanso obligatorio para engomado rojo y placas 3 o 4. La Came mantiene este esquema por su impacto directo en las emisiones contaminantes. La disposición aplica de forma idéntica en CDMX y Edomex.

Autos con permisos provisionales siguen reglas similares a los hologramas 1 y 2. No circulan de 5:00 a 11:00 de lunes a jueves. A partir de las 11:00 pueden circular si no hay contingencia ambiental.

Horarios de operación: ¿Cuándo evitar el auto?

El periodo de restricción se mantiene de 5:00 a 22:00 horas. Autoridades ambientales señalan que estas horas concentran los mayores picos de ozono y tráfico. La medida excluye la madrugada para permitir maniobras esenciales, abastecimiento y traslados de bajo impacto.

Los sábados tienen un esquema especial para holograma 1 y 2, aunque no aplica hoy. La recomendación es evitar el uso del vehículo dentro del horario establecido para reducir riesgos de sanción.

Zonas donde opera: Alcaldías y municipios incluidos

El programa cubre las 16 alcaldías de la CDMX y 18 municipios conurbados del Edomex. Se suman Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco desde su incorporación en julio 2025. La amplitud territorial garantiza un efecto conjunto en movilidad y calidad del aire.

Habitantes de otras zonas del Edomex deben revisar disposiciones locales con Semot. La operación coordinada reduce confusiones entre jurisdicciones y facilita la vigilancia ambiental.

Multas, verificaciones y alternativas de movilidad

Las multas oscilan entre 20 y 30 UMAs y pueden incluir arrastre al corralón. Semovi recuerda mantener hologramas visibles y la verificación al corriente para evitar contratiempos. Un holograma 00 exenta de rotación semanal.

Opciones como Metro, Metrobús, trolebús, Cablebús, Suburbano, Ecobici o apps de ridesharing permiten desplazamientos eficientes durante el horario de restricción.

