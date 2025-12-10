¡Atención, Reyes Magos! Llega el outlet de Mi Alegría a la CDMX con juguetes dede $10 y $50 pesos

Los juguetes Mi Alegría son de los favoritos de los niños mexicanos, por su gran variedad y su estilo didáctico, por lo que es probable que en muchas cartitas de Navidad y Día de Reyes se encuentren peticiones de estos juguetes. Por eso, en adn Noticias, le tenemos una gran noticia a Santa y a Los Reyes Magos: ya llegó el outlet Mi Alegría a la Ciudad de México (CDMX). Te contamos todos los detalles.

Policías de la CDMX se disfrazan de superhéroes este Día de Reyes

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué habrá en el outlet de juguetes Mi Alegría en la CDMX?

Desde tu primer puesto de tacos, la fábrica de chicles o el tradicional laboratorio de química, los juguetes Mi Alegría estarán disponibles a precios inigualables con descuentos de hasta el 80%.

En el outlet Mi Alegría encontrarás juguetes desde los clásicos, nuevas series, ediciones limitadas y mucho más.

Los juguetes de ediciones pasadas y clásicos tiene precios que van desde los $10 pesos y hasta los $100 pesos; mientras que las ediciones recientes y novedades sí tendrán precios que no encuentras en tiendas ni en compras en línea.

¿Dónde, cuándo y a qué hora estará disponible el outlet de Mi Alegría en CDMX?

El gran outlet de juguetes Mi Alegría se instalará en la siguiente dirección en la capital del país:

Camino Real a Toluca 154, José María Pino Suárez, alcaldía Álvaro Obregón, en la CDMX.

Así que ya lo sabes, avísale a Los Reyes Magos y a Santa para que no se gasten todo su aguinaldo en la compra de los regalos navideños . Consigue los mejores juguetes Mi Alegría a precios de outlet.

¿Cuál es la historia de juguetes Mi Alegría?

Juguetes Mi Alegría nació en 1937 de la visión de Ángel Algara de Azcué, quien, inspirado por su nieta jugando con maquillaje, creó cosméticos seguros para niñas, fundando formalmente la empresa en 1956 para expandirse a juguetes científicos, creativos y didácticos como los famosos laboratorios de química, hornitos y sets de belleza, convirtiéndose en un clásico mexicano que fomenta el aprendizaje a través del juego para varias generaciones.

Con el lema "Con Juguetes Mi Alegría aprendemos y jugamos", se han convertid en una tradición que los Reyes Magos y Santa Claus siempre tienen en mente para los niños y niñas mexicanos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.