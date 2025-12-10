Lanzan Tarjeta de Movilidad Integrada digital que podrás tener en tu celular
Si olvidaste la cartera, no te preocupes porque ya podrás pagar tu entrada al transporte público de la CDMX con la Tarjeta de Movilidad Integrada Digital.
El teléfono celular se ha convertido en una herramienta indispensable para comunicarse pero ahora también podrá ser tu pase para el transporte público de la CDMX, pues la Agencia Digital de Innovación Pública dio a conocer que ya podrás tener la versión digital de la Tarjeta MI.
Tarjeta de Movilidad Integrada Digital
A partir de este momento, la Tarjeta de Movilidad ya está disponible en su versión digital en la App CDMX y podrás sustituir la tarjeta física siempre y cuando tus dispositivos móviles cuenten con tecnología NFC.
Para obtener la tarjeta digital es necesario hacer lo siguiente:
- Ingres a la App CDMX
- Es importante que tengas cuenta Llave
- Accede al apartado "Recarga Tarjeta"
- Activa el chip NFC del celular
- Selecciona "Tarjeta Virtual"
- Realiza una recarga de mínimo 15 pesos
La Tarjeta de Movilidad digital del teléfono funcionará como pase en los torniquetes.
Cabe destacar que por ahora solo pueden utilizar esta opción los teléfonos con sistema operativo Android o Huawei con tecnología NFC activa. Los dispositivos iPhone no son compatibles.
La Tarjeta MI ya tiene versión digital: desde la App CDMX puedes activar tu tarjeta virtual, recargar saldo y usar tu celular como pase para el Metro, Metrobús, Cablebús, etc.
¿Cómo recargar la tarjeta MI y para qué transporte sirve?
La tarjeta MI digital puede recargarse desde la App CDMX, con tarjeta bancaria o mediante el sistema de pagos CoDi. Puedes ingresar al:
- Metro
- Metrobús
- Cablebús
- Trolebús
- Tren Ligero
Además, a través de la App CDMX puedes consultar el saldo en tiempo real, revisar las rutas y localizar las unidades de circulación desde el teléfono para facilitar los trayectos y mejorar la experiencia de movilidad de los usuarios.
Otra de las novedades es la nueva imagen con un ajolote como emblema, el reordenamiento de funciones en seis categorías y la información sobre el Tren Interurbano México- Toluca, Ecobici y las Utopías.
También tiene funciones como el botón de emergencia, la conexión directa con policías de cuadrante, acceso a Locatel y a la plataforma SUAC para reportes.
