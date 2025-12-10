Desde pitones hasta zarigüeyas en la lista de animales que han sido rescatados en el Metro CDMX

Todos los años en el Metro CDMX se rescatan decenas de animales en las vías y aunque la mayoría de las veces se trata de perritos también suelen ser mascotas exóticas, que la gente compra de manera ilegal en la capital del país.

A lo largo de este 2025 fueron rescatados o decomisados 81 animales de diferentes especies al interior de la red del Metro para garantizar su seguridad y la de los pasajeros.

¿Qué animales fueron rescatados?

Entre los animales decomisados hay iguanas, serpientes, una tortuga, una zarigüeya y un gavilán Cooper. Entre los decomisos hubo una serpiente pitón Bola que un menor de edad portaba como mascota.

En la red de transporte también se rescataron 70 perritos y tres gatos. Todos los animales fueron entregados a la Brigada de Vigilancia Animal, encargada de su resguardo y atención.

¿Cómo adoptar a los animales rescatados?

Hay que señalar que varios de los perros y gatos que fueron rescatados y que ya se encuentran bien se salud, están en disposición de ser adoptados y así poder tener una familia amorosa.

Los requisitos para poder adoptar son: Llenar el Formato para la adopción , presentarte en el Centro de Transferencia Canina ubicada frente a la estación Colegio de Bachilleres 1, de la Línea 6 y llevar los siguientes documentos:

INE o un documento oficial

Comprobante de domicilio

Esperar a la visita domiciliaria

En caso de cumplir con los requisitos se agendará fecha de entrega



